iPhone 12 mini : 5 bonnes raisons d’acheter ce smartphone compact en 2023

Parce que vous pouvez acheter votre iPhone 12 mini à prix cassé

Lancé en 2020 en même temps que les autres modèles de la famille des iPhone 12, l’iPhone 12 Mini a vu son prix descendre avec l’arrivée des iPhone 13 Series et iPhone 14 Series. Il reste cependant proposé autour des 800 € pour le neuf.

Cependant, vous avez la possibilité de faire de grosses économies sur l’acquisition de votre futur smartphone en optant pour un iPhone 12 Mini reconditionné. Sur les plateformes spécialisées comme Back Market, vous pouvez en effet trouver ce modèle en parfait état esthétique et de fonctionnement avec jusqu’à plus de 50% de réduction par rapport au prix du neuf.

Les iPhone 12 reconditionnés commercialisés sur cette marketplace sont tous testés par des experts et sont tous vendus débloqués avec une garantie commerciale d’au moins 12 mois.

Un smartphone compact, mais solide

Si vous n’aimez pas les smartphones encombrants aux dimensions XXL, alors vous allez sûrement adorer l’iPhone 12 Mini. Plus léger que l’iPhone 13 Mini (135 g contre 144 g) et que l’iPhone SE 2020 (148 g), ce smartphone est tout ce qu’il y a de plus compact. Facile à transporter, il est également facile à manipuler d’une seule main grâce à des dimensions bien contenues (13,51 x 6,42 x 0,74 cm).

Mais cela n’en fait pas pour autant un petit objet ultra fragile. Ses deux faces en verre sont en effet protégées par du verre Gorilla Glass, tandis que son châssis est en aluminium renforcé. Autre bonne nouvelle : ce smartphone est certifié IP68. Il offre donc une bonne résistance à l’eau et à la poussière.

Un affichage de très bonne qualité

Malgré ses dimensions très compactes, l’iPhone 12 Mini offre tout de même une surface d’affichage très confortable avec son écran de 5,4 pouces. Aussi grand que celui de l’iPhone 13 mini, cet écran repose sur une dalle Super Retina OLED XDR compatible Dolby Vision et HDR10, avec un affichage en HD (750 x 1334 pixels) et un pic de luminosité à 1200 nits.

Un smartphone à la fois performant et endurant

Comme les autres modèles de sa génération, l’iPhone 12 Mini embarque une puce Apple A14 Bionic gravée en 5 nm et cadencée à 3,1 GHz. Ce processeur maison garantit au téléphone d’excellentes performances, avec une gestion fluide du multitâche. L’appareil est, bien entendu, compatible avec la 5G, ainsi qu’avec le Wifi 6.

Et pour vous permettre de profiter au maximum de cette puissance, une batterie de 2227 mAh est intégrée au smartphone. Compatible avec la charge rapide à 20 W, elle tient l’essentiel de la journée avec une recharge initiale.

iPhone 12 Mini : un photophone efficace

Pour vous permettre d’immortaliser vos moments préférés en qualité optimale, l’iPhone 12 Mini se dote d’un double capteur arrière de 12 mégapixels : un grand-angle et un ultra grand-angle ouvrant à 120°. Cet ensemble permet de prendre de très beaux clichés, le jour comme la nuit, mais aussi d’enregistrer des vidéos en 4K à 20 images par seconde.

Pour les selfies, un autre capteur grand-angle de 12 mégapixels est logé à l’avant avec un capteur SL 3D en renfort. Cette caméra frontale peut, elle aussi, filmer en 4K.

Avec de tels atouts, l’iPhone 12 mini a vraiment tout ce qu’il faut pour être votre prochain smartphone. Ceci d’autant plus si vous optez pour un modèle reconditionné sur Back Market.