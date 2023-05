Dernier jour pour profiter de l'offre French Days de YouPrice : un forfait mobile 80Go à 9.99€ à vie sur le réseau Orange ou SFR

Il ne vous reste que quelques heures pour bénéficier de la promotion French Days de YouPrice, offrant un forfait mobile flexible de 80Go à 100Go à partir de 9.99€ par mois à vie et sans engagement sur le réseau Orange ou SFR au choix. Cette offre mobile inclut également l'option de passer à la vitesse 5G pour seulement 5€ de plus par mois. Retrouvez tous les détails par ici :

Dernières heures pour souscrire à l'offre French Days de YouPrice

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile avantageux et flexible ? Vous avez de la chance ! L'offre French Days de YouPrice est encore disponible jusqu'à ce soir minuit. Il n'est donc pas trop tard pour vous procurer ce forfait mobile 80Go à seulement 9.99€ par mois et pas seulement la première année. Cette offre inclut également la possibilité de choisir entre le réseau Orange ou SFR, deux réseaux de qualité, ainsi que l'option de passer à la vitesse 5G pour un supplément de 5€ par mois. Pour ce qui est des services de communication, cet abonnement contient les appels, SMS et MMS illimités en France mais aussi lors de vos séjours en Europe et DOM vers la France et ces mêmes zones. Pour l'internet, l'ajustement en France se base sur ces trois paliers :

80 Go pour 9,99 €

90 Go pour 12,99 €

100 Go pour 14,99 €

Si vous voyagez en UE et DOM, vous pourrez aussi utiliser votre Smartphone pour vous connecter à Internet jusqu'à hauteur de 16Go par mois (Go consommés sur votre enveloppe globale).

La 5G accessible avec ce forfait connecté !

Vous cherchez à bénéficier de la dernière technologie de connectivité mobile ? YouPrice vous permet de passer à la vitesse 5G avec son forfait mobile à prix cassé. Pour seulement 5€ de plus par mois, vous pouvez bénéficier de la vitesse 5G, à condition de disposer d'un smartphone 5G et de vous situer dans une zone couverte par la 5G. Vous obtiendrez ainsi un abonnement compatible avec le réseau de cinquième génération pour seulement 14.99€ par mois. Les options de communications et internet sont les mêmes que pour la version 4G. . Mais attention, cette promotion prend fin ce soir à minuit, alors ne tardez pas !