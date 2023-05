Xiaomi Redmi Note 11s : Vous cherchez un smartphone pas cher ? Ne faites pas cette erreur courante et découvrez cette offre exceptionnelle !

Le Xiaomi Redmi Note 11s est un smartphone d'entrée de gamme sorti par Xiaomi fin Mars 2022. Plus accessible que la version Pro et plus performante que le Redmi Note 11, le Xiaomi Redmi Note 11s est un très bon smartphone à moins de 200€. Il possède un prix très similaire au Xiaomi Redmi Note 11, 8€ de plus, mais compte tenu des performances supplémentaires qu'il offre ces 8€ seront bien investis ! Actuellement, Amazon propose ce smartphone Xiaomi à seulement 182€ ! Attention, le Redmi Note 11s se vend comme des petits pains, il s'agit de la meilleure vente actuellement chez Amazon, alors n'hésitez pas trop longtemps.

Xiaomi Redmi Note 11s : Strictement supérieur au Xiaomi Redmi Note 11 pour un prix similaire ?

Écran : AMOLED de 6,5 pouces, résolution Full HD+, taux de rafraîchissement 90hz Processeur : Mediatek Helio G96 RAM : 6 Go Stockage : 128 Go, extensible via carte microSD Caméra arrière : Quadruple caméra - 108 MP (principal), 8 MP (ultra grand-angle), 2 MP (profondeur), 2 MP (macro) Caméra avant : 16 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 33W

Et bien oui, il est bien supérieur au Xiaomi Redmi Note 11, il n'y a pas photo ! C'est d'ailleurs sur ce point que les deux smartphones ne sont pas identiques. A l'extérieur, ce sont des jumeaux. Par contre, la version S bénéficie de meilleurs capteurs photos et de plus de puissance que le Redmi Note 11. En effet, le Redmi Note 11s est équipé de la même puce que la version Pro qui est plus puissante et plus économe en énergie. De plus, cette version S est accompagnée de 6Go de RAM contre 4 pour la version classique. Dernier point et pas des moindres. Le Xiaomi Redmi Note 11s bénéficie d'un écran AMOLED de très bonne facture, bien meilleur que le Redmi Note 11 et son écran LCD. Pour 8€, ça vaut le coup non ?

Xiaomi Redmi Note 11s : Au prix le bas chez Amazon, c'est la meilleure vente de la plateforme actuellement !

Nous l'avons dis plus haut, pour un prix légèrement plus cher que le Xiaomi Redmi Note 11, cette version S profite d'une très bonne réduction actuellement chez Amazon. Ces performances et son bas prix en font un best-seller de la plateforme ! Amazon passe son prix de 220€ à seulement 182€, c'est le moment parfait pour vous emparez de ce bon smartphone pas cher avant qu'il n'en reste plus !