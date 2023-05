POCO F5 et POCO F5 Pro, deux smartphones de milieu de gamme aux configurations très musclées

La marque POCO vient d’annoncer la commercialisation de deux nouveaux smartphones, les POCO F5 et POCO F5 Pro. Tous les deux profitent de fiches techniques particulièrement alléchantes dont la possibilité pour la version Pro de profiter d’une charge sans fil et pour les deux de très beaux écrans. En voici tous les détails.

La marque POCO étoffe sa gamme de smartphones et propose désormais les modèles POCO F5 et POCO F5 Pro. Comme les autres mobiles POCO, ils misent sur des caractéristiques techniques particulièrement poussées afin d’offrir les meilleures performances possibles tout en ayant un prix contenu. Les deux appareils ne distinguent pas spécialement par leur design qui est plutôt conventionnel. Il y a un îlot de capteurs installé dans le coin supérieur à gauche, pour le POCO F5 et ce sont trois cercles qui accueillent les objectifs de la version standard. Le POCO F5 est proposé en noir, blanc ou bleu tandis que le POCO F5 Pro est décliné en noir ou en blanc. Ce dernier a un poids de 204 grammes contre 181 grammes pour la version standard qui est légèrement plus compact. Elle fait 7,9 mm d’épaisseur alors que la version Pro fait 8,59 mm de profil.

Le POCO F5 profite d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, développé pour offrir d’excellentes performances notamment pour les jeux vidéo. Il est associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go. Il est possible d’utiliser la fonction RAM Extended pour puiser dans la mémoire interne et lancer certaines applications plus rapidement. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 67 watts. Il y a un capteur photo de 64 mégapixels accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle et un troisième capteur de 2 mégapixels, cette fois est là pour les prises de vue en mode macro. Pour les selfies, c’est un capteur de 16 mégapixels qui est placé à l’avant.

L’écran est de type AMOLED sur 6,67 pouces à plat affichant une définition de 1080x2400 pixels. POCO annonce une luminosité maximale de 1000 cd/m² et surtout une compatibilité avec les formats vidéo HDR10+ et Dolby Vision proposés sur certaines plateformes de streaming. L’appareil est compatible Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.3 et NFC. Il y a un lecteur d’empreinte sur le profil et on peut compter sur la technologie Corning Gorilla Glass 5 pour la protection de l’écran. Le son est stéréo.

Le POCO F5 est disponible pour 429,90 € pour 8+256 Go et à 479,90 € pour 12+256 Go. Une offre de lancement est prévue du 9 mai au 16 mai sur le site de la marque avec une montre POCO Watch d’une valeur de 89,99 € offerte pour l’achat d’un POCO F5 ou 50 € de remise pour l’achat d’un POCO F5 12+256Go.

Quelle fiche technique pour le POCO F5 Pro ?

Parallèlement, le POCO F5 Pro est animé grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage, avec là aussi la fonction RAM Extended disponible, si besoin. La batterie a une capacité de 5160 mAh supportant la charge à 67 watts mais également la charge sans fil (jusqu’à 30 watts). La configuration photo est identique au POCO F5. L’écran possède également les mêmes caractéristiques sauf que POCO annonce une luminosité maximale supérieure, jusqu’à 1400 cd/m² et une meilleure définition : 1440x3200 pixels.

Une première pour un mobile de la marque POCO : la présence d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran et non pas sur le profil. Comptez sur un son stéréo, une compatibilité Wi-Fi 6, 5G, NFC et Bluetooth 5.3 ainsi que sur une certification IP53, le rendant résistant aux éclaboussures. L’écran est protégé grâce à la technologie Corning Gorilla Glass 5.

Le nouveau smartphone POCO F5 Pro est disponible pour 579,90 € en version 8+256 Go, pour 629,90 € pour la configuration 12+256 Go et à 649,90 € pour avoir 12+512 Go. POCO propose une remise de 50 € pour tout achat d’un smartphone. En complément, il est possible de profiter d’un bonus reprise de 100 € pour l’achat d’un POCO F5 Pro 8+256 Go et 150 € pour l’achat d’un POCO F5 Pro 12+256 Go sur le site de la marque. Ces offres de lancement sont valables jusqu’au 16 mai 2023.