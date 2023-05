Google Pixel 6a : Profitez d'une promotion exceptionnelle chez Amazon suite à la sortie du Google Pixel 7a !

Suite à la sortie du Google Pixel 7a, il est judicieux de se poser la question de ce qu'il en est du prix du Pixel 6a. En effet, ce smartphone sorti au prix de 459€ et étant considéré comme un smartphone réussi avec de bonnes caractéristiques, reste un choix encore pertinent. D'autant plus lorsque son prix est aussi bas ! Le Pixel 6a présente une qualité photo impressionnante pour un smartphone de sa gamme. Il est également puissant et design.

Les principales caractéristiques du Google Pixel 6a

Écran : 6,1 Pouces AMOLED, 60Hz, Full HD+

: 6,1 Pouces AMOLED, 60Hz, Full HD+ Processeur : Google Tensor

: Google Tensor RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Capteur photo arrière : grand angle de 12,2 MP / ultra grand angle de 12 MP

: grand angle de 12,2 MP / ultra grand angle de 12 MP Photo avant : 8 MP

: 8 MP Vidéo : Filme en 4K 60 FPS

: Filme en 4K 60 FPS Batterie : 4306 mAh, charge rapide 18W

Le Google Pixel 6a n'a rien à envier au autre smartphone de sa gamme. Il est puissant, sa batterie peut tenir 1 journée, sa qualité photo est supérieure, etc. Les différences qu'on peut noter entre le Google Pixel 6a et le Pixel 7a sont :

Une meilleure puce pour le Pixel 7a ( Google Tensor 2 )

Plus de RAM 8Go ( 6Go pour le Pixel 6a )

Charge sans fil

Meilleurs capteurs photos sur le Pixel 7a

Pour rappel le nouveau smartphone Google est à 509€ et le Pixel 6a est à 325€.

La sortie du Google Pixel 7a fait baisser le prix du Pixel 6a et heureusement !

Amazon à su profité avant tout le monde de la sortie du Pixel 7a en bradant le prix du Pixel 6a qui passe à 325€. Si vous souhaitez un smartphone polyvalent et que vous ne cherchez pas forcément un smartphone à la pointe de la technologie mais agréable au quotidien, le Google Pixel 6a est fait pour vous ! De plus, ce smartphone peut encore faire plusieurs années sans problème. Le Pixel 6a est désormais devenu un smartphone plus abordable et nous n'allons pas le lui reprocher !