Ne manquez pas ces trois forfaits mobiles jusqu'à 210Go dès 6.99€ par mois, même après un an !

Trois forfaits pas chers sans engagement et sans condition de durée

Syma Mobile propose une gamme de forfaits mobiles allant de 30Go à 210Go d'internet en France métropolitaine, à des prix intéressants dès 6.99€ par mois qui restent valables même après un an. Vous bénéficiez de la liberté de résilier votre abonnement à tout moment, sans frais supplémentaires. Toutes les offres intègrent de l'illimité appels, SMS et MMS en France mais aussi depuis l'UE et DOM. Vous pourrez également appeler gratuitement depuis la France vers les fixes de 100 destinations et les mobiles européens. Le plus gros forfait avec 210Go à 19,99€ par mois inclut également l'accès au réseau 5G. Syma Mobile propose également des options payantes telles que les "Appels illimités depuis la France vers l'international ", "Internet 5Go ou 10Go en France métropolitaine" et "Appels & SMS illimités vers les États-Unis et la France métropolitaine + 5Go d'internet aux États-Unis". Les prix mensuels de ces options varient entre 5€ et 20€.

Des forfaits adaptés à tous les besoins

Quel que soit votre choix, tous les forfaits sans engagement de Syma Mobile vous permettent de communiquer librement depuis la France métropolitaine, les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. De plus, depuis la Métropole, vous bénéficiez d'appels illimités vers les numéros des DOM. Voici les deux offres phares sans engagement proposées par Syma Mobile :

6,99€/mois : 30Go en France métropolitaine, dont 87Go utilisables depuis l'UE et les DOM.

9,99€/mois : 100Go en France métropolitaine, dont 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM.

Si vous êtes un utilisateur intensif et souhaitez une navigation Web optimale, optez pour le forfait 5G avec 210Go à 19,99€ par mois. Vous disposerez de 210Go en 5G en France métropolitaine et de 25Go (inclus) dédiés à votre connexion depuis l'UE et les DOM.