Xiaomi Poco X5 Pro 5G : Offre exceptionnelle ! Profitez d'une réduction sensationnelle sur l'un des derniers Xiaomi !

Le Poco X5 Pro 5G est un smartphone milieu de gamme ayant de bons compostants de nouvelle génération. Ce smartphone Xiaomi est orienté gaming avec son puissant processeur, sa RAM de 6 Go ou 8 Go extensible grâce à la technologie d'extension de la RAM qui convertit jusqu'à 5 Go de stockage ROM disponible pour une expérience haut de gamme fluide. De plus, son grand écran AMOLED de 120hz vous permet de profiter au maximum l’expérience du smartphone. Vous pourrez faire tourner les derniers jeux, comme des applications gourmandes. Ce smartphone est un parfait compromis entre puissance/prix. Pour moins de 300€, vous pouvez faire tout ce que font les autres smartphones.

Les caractéristiques principales du Poco X5 Pro 5G

Écran : 120hz ,AMOLED de 6,67 pouces

120hz ,AMOLED de 6,67 pouces Processeur : octa-core Snapdragon® 778G

octa-core Snapdragon® 778G Mémoire : 6 Go à 8 Go de RAM extensible avec la nouvelle technologie

6 Go à 8 Go de RAM extensible avec la nouvelle technologie Stockage : 128 Go / 256 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD

: 128 Go / 256 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 108 MP

108 MP Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Batterie : 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide ( 67 W )

Les caractéristiques du Xiaomi Poco X5 Pro sont vraiment bonnes pour son petit prix. De plus, avec sa caméra principale de 108 MP, vous pouvez faire des photos uniques avec une qualité impressionnante. Vous avez en plus un traitement d'image fait par le processeur qui vous permet de rendre encore plus nettes vos photos. Pour ce prix, vous ne pouvez pas trouver mieux en termes de photographie ! Sa charge rapide vous permet de recharger 75% en 20 min !

La promotion du Xiaomi Poco X5 Pro sur Cdiscount

Ce smartphone reçoit régulièrement des promotions, mais c'est la première fois qu'on le retrouve à 289 € ! Cdiscount à su se démarquer avec cette offre exceptionnelle ! De plus, avec l'achat du smartphone, vous bénéficiez d'1 an OFFERT McAfee Total Protection valable sur 3 appareils. Pour profiter de ce supplément, il vous suffit de suivre les instructions sur la page de l'offre du smartphone. Vous pouvez également ajouter des garanties. Il existe deux garanties :