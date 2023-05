Bon plan : trois forfaits illimités Free Mobile à partir de 6,99€ par mois !

Un forfait Free illimité dès 12,99 €

Free propose sa Série Free 110 Go à 12,99 € par mois. Ce forfait sans engagement contient donc 110 Go d'enveloppe web à utiliser en métropole, ainsi que des appels et SMS et MMS illimités. En UE et dans les DOM, vous disposez également de 18 Go en 4G ainsi que des appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine ! Et ce n’est pas tout, car vous obtenez également un accès à l’appli Free Ligue 1, pour voir vos matches de Football au plus près de l’actualité.

La Série Free 210 Go sans engagement

Pour les gros consommateurs de données mobiles, Free propose également son forfait pas cher 210 Go avec la 5G, à utiliser en métropole. Avec lui vos appels sont illimités vers la France métropolitaine, ainsi que vos SMS et MMS, que ce soit depuis la métropole, ou en UE et dans les DOM. Mais ce n’est pas tout car vos appels, SMS et MMS sont aussi illimités depuis l’Europe, les DOM, le Canada, l’Australie, l'Israël, les USA, l’Afrique du Sud... et un total de 70 destinations ! Et dans ces mêmes zones, vous aurez accès à 25 Go de data. Une offre incroyable pour l’International, qui en plus peut passer à seulement 9,99 € par mois pour les abonnés Freebox Pop au lieu de 19,99 € et faire passer vos gigas en illimité pour la métropole !

Un Forfait Free très peu cher avec 50 Mo ou 1 Go

Pour ceux qui ont uniquement besoin de quoi appeler, que ce soit vous ou vos enfants par exemple, mais pas d’un volume de data important, Free propose une des meilleures offres du marché avec son forfait 2h d'appels et 50 Mo de données mobiles pour seulement 2 €… Forfait auquel vous pouvez ajouter l’option booster pour un total de 6,99 € et transformer cette formule en un forfait 1 Go avec des appels, SMS et MMS illimités ! Et en plus, vous avez 50 Mo de data utilisable en Europe et dans les DOM, ainsi que des appels (avec l’option booster), SMS et MMS illimités depuis ces zones. Une offre excellente qui devrait plaire à un grand nombre !