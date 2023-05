L’iPhone 15 Pro Max change de place ses objectifs pour faire de la place au nouveau zoom optique

La nouvelle série de smartphones Apple iPhone 15 est attendue pour le mois de septembre. Elle devrait compter quatre modèles dont la version la plus aboutie, l’iPhone 15 Pro Max. Celui-ci doit logiquement succéder à l’actuel iPhone 14 Pro Max. Selon plusieurs rumeurs, il semble que ce modèle profite d’un nouvel objectif périscopique. Il s’agit d’un module qui contient des lentilles mobiles qui permettent ainsi de zoomer sur un sujet. Or, l’ajout de cet élément impliquerait de devoir changer l’organisation des autres capteurs au dos de l’appareil. Celui-ci prendrait ainsi place à droite, si on regarde le smartphone en hauteur, encadré par le flash situé au-dessus et le LiDar, en dessous. L’iPhone 14 Pro Max a son capteur ultra grand-angle placé à cet endroit ce qui signifierait qu’il serait positionné en haut à gauche de ce triangle de capteurs.

Un meilleur zoom pour des photos encore plus qualitatives

L’utilisation d’un élément périscopique est possible depuis plusieurs mois maintenant sur certains smartphones Android mais pour Apple, ce serait une première. En effet, cela permet d’obtenir un zoom plus performant et des photos de meilleure qualité. Il se dit que seulement les iPhone 15 Pro Max pourraient en profiter. Ils devraient ainsi pouvoir zoomer optiquement jusqu’à 6x. Les versions classiques ne proposeraient pas de zoom optique.

L’iPhone 15 Pro Max est pressenti avec un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz. Il pourrait mesurer 159,8 mm de haut pour 76,7 mm de large.

Il reste encore plusieurs semaines avant la présentation officielle de la nouvelle série d’iPhone 15 et il y a fort à parier que d’autres rumeurs arriveront jusqu’à nous d’ici là détaillant les moindres détails des prochains mobiles d’Apple.