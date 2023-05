Samsung Galaxy S23 Plus : Une offre à ne pas manquer ! Plongez dans l'univers haut de gamme avec le Samsung Galaxy S23 Plus, disponible maintenant à 850€ !

Le Samsung Galaxy S23 Plus est un smartphone haut de gamme sorti par Samsung en 2023. Ce smartphone se classe parmi les meilleurs smartphones haut de gamme de 2023. En effet, il est extrêmement puissant grâce à sa puce Snapdragon® 8 gen 2. De plus, son écran de 6,6 pouces est d'une super qualité. Ce smartphone n'a rien à envier aux autre smartphones c'est le top du top ! Pouvoir le retrouver à seulement 850€ sur Rakuten est sensationnel !

Les caractéristiques impressionantes du Samsung Galaxy S23 Plus

Écran : AMOLED 120hz, de 6,6 pouces

AMOLED 120hz, de 6,6 pouces Processeur : Snapdragon® 8 gen 2

Snapdragon® 8 gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage interne : 1256Go, 512Go

: 1256Go, 512Go Appareil photo principal : 50 MP

: 50 MP Appareil photo avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 4700 mAh avec charge rapide et charge sans fil

Le Samsung Galaxy S23 Plus est un smartphone haut de gamme ayant des très bons composants. Principalement en termes de puce, grâce à la nouvelle puce sortie par Samsung. Ce smartphone hyper polyvalent vous permettra d'effectuer toutes les tâches possibles et imaginables sur un smartphone ! Les photos du Galaxy S23 Plus sont également très bonnes, avec de bonnes couleurs. De plus, ce smartphone propose la recharge rapide et la recharge sans fil.

La promotion du Samsung Galaxy S23 Plus sur Rakuten



C'est la première fois que le Samsung Galaxy S23 Plus reçoit une si importante promotion ! Vous pouvez vendre votre ancien smartphone sur Rakuten ! En effet, sur la page sur Samsung Galaxy S23 Plus sur Rakuten, vous pouvez accéder à ce service proposé. Si vous comptez l'acheter, faites attention de prendre le bon vendeur. En effet, ne prenez pas celui à 845 €, car c'est une version américaine qui n'est pas compatible avec les opérateurs français. Cependant, plus bas, le smartphone est proposé à 850€ et celui-ci est également une version américaine mais compatible avec les opérateurs français.