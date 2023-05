Plateforme de streaming de musique : 4 bonnes raisons de choisir Deezer et pas une autre

Au nombre des principales plateformes de streaming de musique accessibles aujourd’hui dans le monde, Deezer fait incontestablement partie des plus appréciés des utilisateurs. Lancé dès 2007, le service a beaucoup évolué au cours de ces dernières années et propose aujourd’hui une expérience d’écoute en continue unique, avec de nombreuses options de personnalisation. Si vous n’y avez pas encore « goûté » ou que vous hésitez encore dans le choix de la plateforme de streaming musical idéal, voici 4 bonnes raisons de choisir Deezer, et pas une autre !

Une expérience d’écoute premium pour tous

Deezer garantit à tous ses utilisateurs, ce qui se fait de mieux en termes de qualité audio. Depuis 2022, tous les titres diffusés sur la version payante de la plateforme sont au format FLAC (Free Lossless Audio Codec) et en haute-fidélité (HiFi). L’expérience offerte est donc de très haute qualité, nette et sans perte. Dans vos écouteurs ou directement depuis votre enceinte, vous avez la sensation d’être dans un studio d’enregistrement :

Quel que soit l'abonnement choisi, vous pouvez par ailleurs profiter de cette qualité audio exceptionnelle simultanément sur plusieurs périphériques : smartphones et tabelles (Android comme iOS), PC ou encore sur votre Xbox.

Un catalogue de plus de 90 millions de titres !

La musique que vous aimez est forcément sur Deezer ! La plateforme propose en effet l’un des catalogues les plus complets et le plus éclectiques du marché, avec plus de 90 millions de titres, de tous les genres, de toutes les époques et de tous les continents.

Ce catalogue est, par ailleurs, quotidiennement mis à jour avec les nouvelles sorties.

Bien entendu, plusieurs outils et fonctionnalités sont disponibles afin de vous aider exploiter et à constituer des playlists à votre goût grâce à cette véritable encyclopédie musicale. Mais pas que !

Des fonctionnalités inédites

Sur Deezer, vous avez, bien entendu, accès à toutes les fonctionnalités courantes pour personnaliser au maximum votre expérience d’écoute au quotidien. Mais cela ne s’arrête pas là ! Les ingénieurs de la plateforme ont développé, au fil des années, plusieurs fonctionnalités complètement inédites que vous ne retrouverez chez aucun concurrent.

En voici quelques-unes :

Flow : cette fonctionnalité inédite repose sur une IA qui vous fait des recommandations de morceaux. Elle vous propose un mix sur la base de vos chansons favorites, mais aussi en fonction de votre humeur du moment ;

: cette fonctionnalité inédite repose sur une IA qui vous fait des recommandations de morceaux. Elle vous propose un mix sur la base de vos chansons favorites, mais aussi en fonction de votre humeur du moment ; SongCatcher : Cette fonctionnalité vous permet, elle de retrouver et ajouter un morceau qui passe. Mais elle va encore plus loin. Elle est également capable d’identifier une chanson que vous chantez ou dont vous fredonnez simplement l’air ;

Bien entendu, ce ne sont là que quelques-unes des multiples fonctionnalités accessibles aux utilisateurs de Deezer.

4 formules d’abonnements pour combler toutes les attentes

Mélomane invétéré, amateur de bonne musique ou simple curieux ? Pour les petits budgets ou encore pour le plaisir de partager le même abonnement à plusieurs, Deezer propose 4 formules d’abonnement différentes pour satisfaire tout le monde. Pour chaque offre, un essai gratuit est permis ! Si vous êtes satisfaits mais que vous ne souhaitez pas perdre votre précieuse bibliothèque de musique, pas de panique ! Vous pouvez tout transférer facilement grâce au transfert de musique !

Deezer Premium

C’est la formule la plus complète. Elle donne accès à l’intégralité du catalogue, ainsi qu’à toutes les fonctionnalités de personnalisation. Vous avez également la possibilité de télécharger vos sons préférés et de les écouter hors connexion.

Deezer Famille

Un abonnement unique pour 6 profils individuels totalement indépendants et profitant chacun de tous les avantages d’un compte Premium ! Avec cette formule Family, vous pouvez profiter du meilleur de Deezer à plusieurs et en simultané.

Deezer Etudiant

Cet abonnement permet de profiter de la plupart des avantages d’un compte Deezer Premium à petit prix pour les étudiants.

Deezer Gratuit

Totalement gratuite, elle permet de découvrir la plateforme, une bonne partie de son immense catalogue, ainsi que de ses fonctionnalités. Par contre, le son en HiFi, l’écoute hors-connexion, ainsi que plusieurs des fonctionnalités inédites de la plateforme ne sont pas disponibles ici.

Alors, téléchargez dès maintenant l’appli Deezer FR, choisissez la formule d’abonnement qui vous convient le mieux et débutez une aventure musicale unique !