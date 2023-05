Bon plan : Votre forfait mobile 70 Go à moins de 9€ sans condition de durée et sans engagement !

Coriolis Telecom propose à ses nouveaux adhérents, une nouvelle formule particulièrement avantageuse à travers son forfait Brio Liberté 70 Go. Le principe : une belle enveloppe de data mobile en haut débit et l’illimité pour la téléphonie mobile, le tout à un prix sacrifié. Pour bien préparer l’été, même avec un petit budget, c’est une option à regarder de près !

Un forfait illimité avec 70 Go pour moins de 9 € !

A l’instar des autres forfait Brio Liberté de ce MVNO, cette série spéciale de Coriolis Telecom vous donne la possibilité de profiter d’un accès à internet durant tout le mois. En effet, même si vous épuisez l’enveloppe de 70 Go en haut débit au cours du mois, vous conservez la connexion en débit réduit jusqu’à la prochaine facturation. En ce qui concerne les 70 Go, ils sont accessibles en 4G/4G+ sur l’ensemble du réseau SFR dans toute la France métropolitaine, avec un débit théorique pouvant aller jusqu’à 200 Mb/s.

Vos appels et messages sans limite

Le second volet de ce forfait mobile concerne les services de téléphonie. Et là aussi, il y a de quoi être en paix pendant tout le mois. Depuis la France métropolitaine, le forfait couvre en effet, en illimité :

Les appels vers tous les numéros (mobiles et fixes) de France métropolitaine, tous réseaux confondus ;

Les SMS et MMS vers tous les mobiles de France métropolitaine.

Vous pouvez donc appeler et envoyer des messages sans compter, avec vos proches et n’importe quel autre correspondant. Seules limites : ne pas dépasser 3 heures par appel, ni 99 correspondant différents au cours d’un mois.

Et pour ceux qui voyagent ?

Vous avez des projets de voyage pour les prochaines vacances ? Pas de souci. Si vous vous rendez dans les DOM/COM ou dans l’un des Etats de l’Union Européenne, vous pourrez continuer à profiter des avantages du forfait Brio Liberté 70 Go de Coriolis avec :

Une enveloppe dédiée de 10 Go/mois (incluse dans les 70 Go) valable dans ces zones ;

L’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers les fixes et mobiles de ces zones, mais aussi vers ceux de France métropolitaine.

Vous êtes ainsi sûr de rester connecté pendant votre séjour, et vous pouvez appeler vos proches sans surcoût.

La liberté à prix fixe : pas d’engagement, pas de prix qui change !

8,99 €/mois ! C’est le prix de ce forfait, et il ne change pas, même après 1 an ! Vous pouvez donc organiser votre budget sur cette base pendant longtemps. En fait, aussi longtemps que vous le souhaitez. Car en plus d’être à prix fixe, ce forfait est sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier à tout moment, et sans frais.

JE PROFITE DE L'OFFRE

Récap du forfait Brio Liberté 70 Go :

En France métropolitaine

70 Go en 4G/4G+ (débit réduit au-delà) ;

Appels illimités fixes et mobiles métropolitains ;

SMS et MMS illimités mobiles métropolitains ;

Depuis l’UE, DOM/COM