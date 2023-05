Xiaomi 12T Pro : Ce haut de gamme performant est en promotion chez ce marchand !

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone haut de gamme de Xiaomi sorti en 2022 qui bénéficie de nombreux points forts sur le segment du haut de gamme. Il est sorti avec de nombreuses innovations qui lui permettent d'être l'un des meilleurs rapport qualité-prix de sa catégorie. En effet, Xiaomi équipe cet excellent smartphone d'un capteur 200 MP et de l'Hypercharge 120W pour faire de ce smartphone un vrai photophone capable de se recharger en 19 minutes. Outre ces 2 belles innovations, le Xiaomi 12T Pro possède un superbe écran AMOLED et une des puces les plus puissantes du marché, bref un vrai smartphone haut de gamme capable de tout réaliser avec brio ! Rakuten passe le prix de ce smartphone de 799€ à seulement 559€ actuellement, soit 240€ d'économies ! Un superbe prix pour un smartphone aussi performant et innovant !

Fiche technique Xiaomi 12T Pro : Innovant et puissant

Écran : Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+

: Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+ Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 Go / 12 Go

: 8 Go / 12 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra principale : Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP)

: Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP) Caméra frontale : 20 mégapixels

: 20 mégapixels Batterie : 5000mAh avec Hypercharge 120W, charge sans fil et charge sans fil inversée

Un superbe écran, une puce puissante, de superbes performances en photo et une belle autonomie couplée à la recharge Hyper-rapide, c'est impressionnant pour un smartphone à 559€ ! Il concurrence directement les meilleurs Apple et Samsung pour un prix bien inférieur et des avantages non-négligeables !

Promo Xiaomi 12T Pro : 240€ d'économies sur ce haut de gamme, FONCEZ !

Rakuten propose ce smartphone à un prix bien inférieur à la concurrence et le marchand proposant ce smartphone en réduction est français ! Ce prix est valable sur le coloris bleu, 256 Go de stockage interne. Foncez sur cette offre pour vous offrir l'un des meilleurs smartphones du moment !