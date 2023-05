En Chine, Honor présente officiellement la nouvelle série de smartphones Honor 90

La marque Honor vient d’officialiser la présentation de deux nouveaux smartphones qui appartiennent à la série Honor 90 à peine 6 mois après le lancement des Honor 80. En France, le Honor 70 est disponible depuis quelques mois… Une série et bientôt deux de retard ?

Fin novembre 2022, Honor dévoilait la série de smartphones milieu de gamme Honor 80 composée de deux modèles avec le Honor 80 et le Honor 80 Pro. Force est de constater qu'il y a un sérieux décalage entre les appareils qui sont annoncés et commercialisés en Chine par rapport aux autres pays. En effet, pour nous, le Honor 70 a seulement été officialisé en septembre dernier pendant le salon IFA à Berlin. Outre la disponibilité, certaines configurations ne sont pas proposées. Nous verrons ce qu’il en est pour la série des Honor 80 qui pourraient être commercialisés en France mais dont nous n’avons pour le moment aucune nouvelle. Il est possible que la marque attende le prochain salon IFA en Allemagne pour dévoiler le successeur du Honor 70. En attendant, en Chine, la marque vient d’officialiser la série des Honor 90.

La série Honor 90 est composée de deux modèles, le Honor 90 et le Honor 90 Pro. Ils sont dotés de design plutôt élégant proposant deux formes plus ou moins ovales dans le coin supérieur à gauche pour intégrer les capteurs photo. Dans les grandes lignes, ces deux Smartphones Honor sont assez similaires à leurs prédécesseurs respectifs.



Honor 90

Le Honor 90 est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces 1200x2664 pixels. Il est animé par un processeur Snapdragon 7 Gen 1 avec 16 Go de mémoire vive et différentes capacités de stockage. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 66 watts et profite d’une configuration photo de 200+12+2 mégapixels au dos avec un capteur à selfie de 50 mégapixels profitant d’une stabilisation électronique. Le mobile fait 183 grammes pour 7,8 mm de profil.



Honor 90

Quelle configuration technique pour le Honor 90 Pro ?

Le smartphone Honor 90 Pro intègre deux capteurs pour les selfies au sein d’une pilule avec un module de 50 mégapixels et un autre de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. À l’arrière, il y a une configuration de 200+12+32 mégapixels avec un zoom optique 3,2x et une stabilisation optique. Le mobile fonctionne grâce à un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, comme le Honor 80 Pro et il est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 100 watts.



Honor 90 Pro

Le Honor 90 Pro utilise un écran de 6,78 pouces incurvé sur les quatre côtés, 120 Hz et prometteur d’une luminosité de 1600 cd/m², ce qui est relativement important. Les deux appareils sont compatibles 5G et peuvent accéder aux services mobiles Google.

Le Honor 90 est annoncé à partir de 330 € HT alors que le Honor 90 Pro a été lancé à partir de 435 € HT.

Nous verrons si un jour ces smartphones arrivent jusqu’à nous.