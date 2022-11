Un événement Honor prévu pour le 23 novembre : Honor 80 et Honor Magic V2 au programme ?

C’est par la publication d’une image sur les réseaux sociaux que la marque chinoise Honor a annoncé la tenue d’un événement le 23 novembre prochain. Il se tiendra à 14h30, heure locale, mais la société n’a pas explicitement révélé ce qu’elle comptait dévoiler lors de cette présentation. Il est possible que Honor fasse passer par ici ou par là quelques pistes des produits qui pourraient y être dévoilés. En attendant ces éventuelles pistes, plusieurs rumeurs font état du fait que Honor pourrait en profiter pour présenter officiellement les nouveaux smartphones de la série Honor 80 et que la nouvelle génération du smartphone pliant Magic V2 soit aussi de la partie. L’interface Magic UI 7.0 pourrait également faire l’objet d’une session spécifique lors de l’évènement pour présenter ses nouveautés.

Le Honor Magic V2 attendu ainsi que la série Honor 80

Le Honor Magic V2 viendrait succéder au Honor Magic V qui a été officialisé en Europe en mars dernier lors du salon Mobile World Congress de Barcelone, mais qui n’est toujours pas commercialisé en France. Le Honor Magic V2 pourrait être plus léger et plus fin que son prédécesseur. Il se pourrait qu’il intègre un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Outre ses caractéristiques techniques, il n’y aurait pas d’autres avancées majeures pour ce nouveau modèle. Nous verrons si, à terme, il est présenté chez nous et surtout s’il sera disponible.



La nouvelle série Honor 80 serait composée des modèles Honor 80, Honor 80 Pro et Honor 80 Pro+. Ils pourraient profiter d’un très beau design, digne des modèles les plus haut de gamme. Rappelons que chez nous, seul le Honor 70 est disponible. Il a été officialisé début septembre seulement. Le Honor 80 est attendu avec un processeur MediaTek Dimensity 1080 alors que les versions Pro auraient un chipset Qualcomm Snapdragon 778G. Le Honor 80 et le Honor 80 Pro embarqueraient des capteurs photo respectifs de 64 et 108 mégapixels alors que la version Pro+ disposerait d’un capteur principal de 200 mégapixels. Il serait animé par le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec un écran AMOLED incurvé et une charge rapide jusqu’à 200 watts.

Bien entendu, toutes ses rumeurs demandent une confirmation, mais nous devrions déjà en savoir un peu plus d’ici au 23 novembre.