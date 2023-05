HMD Global fait revivre le mobile à clapet Nokia 2660 Flip dans des coloris flashy

Le téléphone mobile Nokia 2660 Flip original a été commercialisé en 2007 et quelques années plus tard, en pleine effervescence autour des smartphones, HMD Global a décidé de commercialiser une version rafraichie. Malgré un intérêt pour les appareils fonctionnant sous Android, iOS ou HarmonyOS, de plus en plus de personnes se (re)tournent vers des modèles plus classiques. Par exemple, HMD Global a récemment indiqué que sa part de marché des téléphones à clapet à doublé de 2021 à 2022 notamment grâce à la commercialisation du Nokia 2720 Flip et du Nokia 2660 Flip réintroduit sur le marché en juillet dernier. La société entend continuer sur cette lancée et vient ainsi d’annoncer deux nouvelles finitions pour le modèle Nokia 2660 Flip.

Se concentrer sur l’essentiel

Selon Lars Silberbauer, directeur du marketing chez HMD Global : « L'engouement pour les téléphones à clapet a explosé, et il est évident qu'il marque le besoin de marquer une pause dans un flux constant de messages et autres notifications sur les réseaux sociaux. Les gens veulent un retour à l’essentiel, au face à face. Ils ont besoin de plus de temps pour réfléchir et échanger. Je suis sûr que nous avons tous des exemples où des instants de vie agréables ont été gâchés par des notifications. C'est pourquoi nous réintroduisons le Nokia 2660 Flip, pour permettre aux utilisateurs de se reconcentrer sur l'essentiel ».

Depuis quelques mois maintenant, le nouveau Nokia 2660 Flip est proposé en noir, bleu ou rouge. Désormais, on peut également compter sur une finition Pop Pink. Une version Lush Green sera aussi proposée d’ici quelques semaines. Les deux téléphones sont équipés d’une coque résistante. Il est doté d’un écran couleur de 2,8 pouces et d’un écran secondaire de 1,77 pouce. Il embarque un appareil photo et une batterie prometteuse d’une autonomie de plusieurs semaines avec des fonctions de communication qui sont limitées à l’envoi/réception de SMS et appels téléphoniques (4G). Notez que le jeu Snake est accessible mais aussi Air Strike ou encore Tetris, par exemple.

Le nouveau téléphone à clapet Nokia 2660 Flip, quelle que soit sa finition est disponible pour 80 € environ.