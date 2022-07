Nokia remet d’anciens téléphones au goût du jour : Nokia 8210 4G, Nokia 5710 XpressAudio et Nokia 2660 Flip

La société HMD Global détentrice de la licence de la marque Nokia pour les téléphones portables vient d’annoncer la commercialisation de trois « nouveaux » mobiles qui s’inspirent directement des anciens modèles d’un ancien leader du marché : le Nokia 8210 4G, Nokia 5710 XpressAudio et le Nokia 2660 Flip dont voici tous les détails.

Il fût un temps où la marque finlandaise Nokia dominait le marché de la téléphonie mobile occupant la place de premier fabricant mondial de téléphones portables. Mais la marque n’a pas su prendre le virage du smartphone porté par Apple et Samsung, entre autres, au début d’iOS et d’Android développé par Google. Elle est aujourd’hui gérée par la société HMD Global détentrice de la licence d’exploitation pour les téléphones portables et n’a pas du tout les mêmes parts de marché surfant à la fois sur des modèles résolument plus modernes, de vrais smartphones mais dont les caractéristiques techniques ont du mal à lutter contre les ténors du marché ou, plus original, mais il y a un marché pour cela, faire renaître certains modèles iconiques qui ont fait les belles heures de Nokia. C’est ainsi que les fameux 3310 (dites 33, 10), le 2720 Flip et le 8110 (dites 81,10) ont pu refaire surface récemment.

Trois téléphones portables qui renaissent avec des caractéristiques basiques

Aujourd’hui, HMD Global annonce la commercialisation de trois téléphones portables directement inspirés d’anciens modèles : le Nokia 8210 4G, le Nokia 5710 XpressAudio et le Nokia 2660 Flip.

Le Nokia 8210 4G est tiré du Nokia 8210 sorti en 1999. Il reprend le design de son aîné en lui apportant la 4G. Il profite d’un écran couleur de 2,8 pouces affichant une interface spécifique. Il est alimenté par une batterie de 1450 mAh prometteuse d’une autonomie de « plusieurs semaines » selon la marque. Il y a un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque et un port micro-USB pour le recharger.

Le téléphone portable Nokia 8210 4G est disponible pour un prix de 79,99 € en bleu, rouge ou sable.

Le Nokia 5710 XpressAudio s’inspire du Nokia 5310. Il a la particularité d’intégrer une paire d’écouteurs sans fil qui trouvent leur place dans le dos du téléphone caché par une partie coulissante. Ainsi, ils se rechargent automatiquement et sont toujours disponibles. Ajoutez à cela la présence de deux haut-parleurs pour délivrer un son stéréo et vous avez entre les mains un champion du multimédia ou du moins, un appareil qui se revendique comme tel. Un écran de 2,4 pouces affichant une définition de seulement 240x320 pixels est intégré ainsi qu’une batterie de 1450 mAh.

Le téléphone portable Nokia 5710 XpressAudio est disponible en blanc/rouge ou noir/rouge pour un prix de 89,99 €.

Enfin, le Nokia 2660 Flip est un modèle à clapet. Il s’adresse aux personnes d’un certain âge avec un écran de 2,8 pouces et promet une compatibilité avec les appareils auditifs. Il est équipé d’un bouton d’urgence pour alerter des contacts en cas de problème. HMD Global annonce une grande autonomie avec sa batterie et une expérience fluide. Il est décliné en noir, bleu ou rouge pour un prix de 79,99 €.