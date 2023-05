Samsung Galaxy S22 Ultra : Grâce à un code promo et 44% de réduction, il est à son prix le plus bas chez ce marchand français !

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est un smartphone (ultra) haut de gamme sorti en 2022 par Samsung. Ce smartphone possède des performances incroyables et une fiche technique de haute qualité. Son écran de 6,8 pouces est superbe, c'est un vrai photophone avec son quadruple capteur arrière ultra-performant, il possède une très bonne autonomie avec sa batterie de 5000 mAh, bref il est vraiment surpuissant et ultra complet. En même temps, pour un smartphone sorti au prix de 1259€ on en attend pas moins! Mais grâce à cette énorme réduction sur Rakuten de ce marchand français, il est possible de l'avoir pour moins de 650€ seulement aujourd'hui ! En effet, le S22 Ultra profite de 44% de réduction et de 2 codes promos : RAKUTEN40 qui vous fait bénéficier de 40€ de réduction et GRE10300 qui vous permet d'économiser 10€ supplémentaire ! Le smartphone étant à 696€ actuellement, il passe à 646€ seulement aujourd'hui, c'est son prix le plus bas !

Fiche technique Samsung Galaxy S22 Ultra : Ultra polyvalent

Écran : 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X , résolution QHD+ (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

, résolution (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz Processeur : Exynos 2200 ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (selon la région)

Mémoire vive (RAM) : 12 Go ou 16 Go

Stockage interne : 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To (selon la version)

Appareil photo principal : Quadruple capteur - 108 MP (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif 3x) + 10 MP (téléobjectif 10x)

Batterie : 5 000 mAh avec charge rapide 45 W, charge sans fil et charge inversée

Il est capable de tout faire avec facilité, ultra-fluide, un grand écran magnifique, des capteurs photos très performants, une bonne autonomie. Il n'a pas vraiment de défaut si ce n'est son prix de sortie ! Mais aujourd'hui avec la promotion de Rakuten, il est possible de l'obtenir pour un prix bien plus acceptable.

Promo Samsung Galaxy S22 Ultra: C'est aujourd'hui ou jamais !

Attention, il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter de ce prix incroyable pour le Samsung Galaxy S22 Ultra ! Le coupon RAKUTEN40 n'est disponible seulement aujourd'hui. Alors pour vous offrir le S22 Ultra à 646€, foncez sur cette offre du marchand français "Green-vol" noté 4,6/5 chez Rakuten !