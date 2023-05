Nouveau : un forfait mobile illimité 40Go à 7,99 €… et pas que la première année !

Le Sept de Syma est un tout nouveau forfait mobile pas cher qui vous propose de très nombreuses possibilités en matière de communication à seulement 7,99 €. Si vous aimez particulièrement utiliser votre smartphone pour communiquer avec vos proches en les appelant, ou en discutant avec eux par SMS et MMS, que ce soit directement sur votre messagerie, ou via Messenger, WhatsApp ou Signal, ce forfait est idéal. Avec ses 40 Go disponibles en France métropolitaine, vous pouvez utiliser sans soucis vos applications pour converser avec vos amis et votre famille, et cela vous laisse même de quoi utiliser vos services de streaming préférés dans les transports en commun par exemple ! Et en plus, en voyage, vous aurez également la possibilité de dépenser jusqu’à 8 Go de votre enveloppe web que ce soit en Union européenne ou dans les départements et régions d’Outre-Mer. Côté communication, vos appels, SMS et MMS sont illimités vers la France métropole et depuis l'UE et les DOM.

Syma ne s’arrête pas là ! Cet opérateur est particulièrement réputé pour ses offres permettant de se tourner vers l’international, et ce nouveau forfait sans engagement ne déroge pas à la règle. Avec cette formule, vous pouvez appeler depuis la France métropolitaine vers plus de 100 destinations différentes ! USA, Canada, Australie, Chine, Corée du Sud, vous pouvez contacter vos proches où qu’ils soient dans le monde. Et ce n'est pas tout en ce qui concerne les offres de Syma car cet opérateur propose des options payantes pour ajouter des pays et durées d’appels à cette liste, et si vous êtes juste en termes de Go certains mois, il est possible d’ajouter des gigas à tout moment ! Et en plus, cette formule est sans engagement, ce qui veut dire que vous pouvez la tester sans problème et ensuite la résilier si jamais celle-ci ne vous plaît pas.

