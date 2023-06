Xiaomi Redmi Note 12 Pro : Cet excellent rapport qualité-prix est déjà à un prix fou chez ce marchand !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est un smartphone milieu de gamme sorti début 2023 par Xiaomi. Il s'agit d'un smartphone très puissant et de bonne qualité pour un prix réduit. Sorti au prix de 399€, il est déjà disponible pour un prix très réduit ! Pourtant, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro possède une très belle fiche technique avec un écran très performant, une bonne puissance, la 5G, de bons capteurs photos et une très bonne autonomie. Il est désormais disponible à seulement 282€ chez Amazon, une très bonne affaire si vous recherchez un smartphone performant et récent pour un prix acceptable.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles

: 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

: 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 50+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 50+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

: 5000 mAh compatible charge 67 watts Système d’exploitation : Android 13 avec une surcouche logicielle MIUI 14

Pour moins de 400€ c'est un très bonne fiche technique. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro possède tout ce qu'il faut pour convenir au plus grand nombre. Un bon écran, de bonnes performances globales, une bonne autonomie, bref c'est un très bon rapport qualité-prix surtout avec cette offre d'Amazon !

Promo Xiaomi Redmi Note 12 Pro : Amazon casse déjà le prix de ce bijou !

Aujourd'hui, Amazon casse le prix du Xiaomi Redmi Note 12 Pro et fait passer le prix de cet excellent smartphone de 399€ à seulement 282€, alors profitez vite de ce très bon prix pour vous emparer de ce très bon rapport qualité-prix !