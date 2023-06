Ce forfait mobile 40Go sur le réseau Orange ou SFR est à seulement 7.99€ par mois, sans hausse de prix au bout d'un an

Ne manquez pas l'offre Le One de YouPrice, qui se termine ce soir à minuit ! Profitez de 40 Go pour seulement 7,99 €/mois et pas que la première année, avec ajustement de données et choix de réseau inclus. Mais ce n'est pas tout ! Pour les utilisateurs les plus connectés, découvrez également l'offre Le Frist, un forfait boosté avec 100 Go à 9,99 €/mois à vie. Les promotions chez YouPrice ont une durée limitée, alors saisissez vite ces opportunités !

Le forfait pas cher Le One de YouPrice : 40 Go pour 7,99 €/mois, même après un an !

YouPrice vous propose une offre exceptionnelle avec son forfait Le One. Pour seulement 7,99 € par mois, bénéficiez de 40 Go de données mobiles, ajustables de 40 à 60 Go selon votre consommation, et choisissez entre le réseau Orange ou SFR. Cette offre sans engagement vous assure un prix fixe, même après un an d'utilisation. Ne laissez pas passer cette opportunité, car cette promotion prend fin ce soir à minuit !

Ce forfait pas cher inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Vous avez également la possibilité de passer à 50 Go pour seulement 9,99 € ou à 60 Go pour 10,99 € si vous avez besoin de plus de données. De plus, profitez de 10 Go de données mobiles en Europe et dans les DOM.

Si vous souhaitez bénéficier de la 5G, il vous suffit d'ajouter 5 € de plus par mois, pour un forfait 5G avec 40 Go à 12,99 € par mois seulement. Une offre à ne pas manquer pour rester connecté à grande vitesse !

Le forfait boosté Le Frist avec 100 Go à 9,99 €/mois à vie pour les plus connectés

Pour les plus gourmands de data, YouPrice propose le forfait Le Frist. Avec ce forfait sans engagement, profitez de 100 Go de données mobiles, des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, dans les DOM et en UE. Choisissez entre le réseau Orange ou SFR et bénéficiez de cette offre incroyable à un prix fixe de 9,99 € par mois, et ce, sans engagement ! Mais attention, les bonnes choses ne durent pas toujours, alors ne tardez pas à souscrire à cette offre.

Ce forfait comprend également 10 Go de données utilisables en Europe et dans les DOM. Si vous avez besoin de davantage de données, vous pouvez augmenter jusqu'à 120 Go moyennant un supplément de 5 € par mois. Et si vous souhaitez profiter de la 5G, ajoutez simplement l'option à 5 € par mois.