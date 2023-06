Xiaomi Redmi Note 11s : Performances abordables avec une réduction sur la version 128Go à 180€ chez Amazon !

Le Xiaomi Redmi Note 11s est un smartphone d'entrée de gamme performant disponible avec une forte réduction depuis la sortie de la série 12 il y a quelques mois. Sorti au prix de 279€ pour la version 128Go, ce smartphone possède un bon écran AMOLED 90hz, une grosse autonomie, de bonnes performances et un capteur 108 MP ce qui est impressionnant pour un smartphone d'entrée de gamme. Actuellement, il profite de quasiment 100€ de réduction chez Amazon puisqu'il est affiché au prix de 180€. Une promotion impressionnante sur un smartphone aussi peu cher, profitez-en vite, les stocks sont limités !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 11s : le "S" est justifié !

Écran : 6.47 pouces, AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 90 Hz

: 6.47 pouces, AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 90 Hz Processeur : MediaTek Helio Dimensity G96

: MediaTek Helio RAM : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage : 64 Go / 128 Go, extensible via microSD

: 64 Go / 128 Go, extensible via microSD Caméra arrière : Quadruple capteur 108 MP, (principal) 8 MP, (ultra grand-angle) 2 MP, (macro) 2 MP, (profondeur)

: Quadruple capteur Caméra avant : 16 MP, f/2.5

: 16 MP, f/2.5 Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 33 W

La principale force du Xiaomi Redmi Note 11s réside dans son quadruple capteur photo arrière qui se révèle très polyvalent et performant. Mais il profite également de très bonnes performances grâce à sa puce Helio G96 et d'une excellente autonomie. Ce smartphone Xiaomi était un excellent rapport qualité-prix à sa sortie à 279€, c'est encore plus vrai avec cette promotion d'Amazon !

Promo Xiaomi Redmi Note 11s : Amazon fait baisser le prix de 100€ !

Le Xiaomi Redmi Note 11s est un excellent choix sur le segment de l'entrée de gamme, si votre budget est inférieur à 200€, foncez sur cet excellent smartphone qui ne vous décevra pas ! Amazon propose actuellement le Redmi Note 11s à seulement 180,10€ au lieu de 279€ à sa sortie !