Ne manquez pas ce bon plan forfait mobile 20Go à 5.99€ et pas que la première année pour réduire votre facture mobile !

Ne manquez pas cette super promo pour changer de forfait mobile et baisser le montant de votre facture mobile. Profitez d'un forfait mobile à prix cassé, avec 20 Go de données, à seulement 5.99€ par mois, et ce n'est pas seulement pour la première année. Sans engagement et utilisant le puissant réseau 4G de Bouygues Telecom, cette offre vous garantit une connectivité fiable et rapide. De plus, pour répondre à tous vos besoins, cet opérateur Low Cost propose également trois autres forfaits illimités avec 80Go à 8.99€, 100Go à 9.99€ et 150Go de 5G à 12.99€. Mais ce n'est pas tout, la carte SIM, habituellement facturée 10€, est actuellement disponible pour seulement 5€ ou encore 1€ avec le forfait 5G. On vous dit tout par ici

Bon plan : ce forfait illimité 20Go à 5.99€, même après un an sur le réseau Bouygues Telecom

Vous en avez assez de payer cher pour votre forfait mobile ? Cdiscount Mobile a la solution parfaite pour vous ! Avec son offre incroyable de 20 Go de données à seulement 5.99€ par mois, vous pouvez économiser tout en profitant d'un maximum de services. Et le meilleur dans tout cela ? Ce tarif avantageux ne se limite pas à la première année, il est valable sans condition de durée ! Vous bénéficiez d'un forfait sans engagement, vous permettant de garder votre liberté tout en restant connecté à tout moment et n'importe où grâce au réseau 4G de Bouygues Telecom.

En terme de service, en craquant pour ce forfait pas cher, vous profiterez :

20Go d'internet depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà.

10 Go depuis 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Appels, SMS/MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM

Besoin de plus de gigas ? Voici trois autres bons plans chez Cdiscount Mobile

Besoin de plus de gigas pour votre utilisation intensive d'Internet ? Cdiscount Mobile a tout prévu ! En plus de l'offre de base, vous pouvez opter pour le forfait illimité avec 80Go de données à seulement 8.99€ par mois ou encore 100Go à 9.99€. Cela vous donne encore plus de liberté pour naviguer, diffuser des vidéos et rester connecté avec vos proches. Et si vous êtes à la pointe de la technologie et que vous souhaitez profiter de la vitesse de la 5G, l'opérateur propose également un forfait avec 150Go de données en 5G, à seulement 12.99€ par mois. Quel que soit le forfait mobile, vous pourrez profiter des appels, SMS et MMS illimités en France mais aussi lors de vos séjours en Europe et DOM. Pour la partie Internet, l'offre avec 80Go en France inclut 9Go en UE et DOM, la formule 100Go offre 13Go et 19Go avec le forfait 5G 150Go.

