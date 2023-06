Xiaomi Redmi Note 12 5G : Le smartphone abordable et puissant de Xiaomi est déjà en réduction chez ce marchand !

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est sorti très récemment mais il est déjà disponible en réduction ! Profitez d'une belle promotion sur un smartphone abordable et puissant. De plus, un bon montant de votre achat vous est remboursé en bon d'achat sous certaines conditions ! (seulement aujourd'hui !)

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est un smartphone d'entrée de gamme sorti par Xiaomi il y a quelques mois. Ce smartphone abordable possède un rapport qualité/puissance très intéressant et fait parti des meilleurs de sa catégorie. Il boxe dans la même cour que certians smartphones milieu de gamme grâce à des composants de qualité. Ce smartphone Xiaomi possède un bel écran OLED Full HD+ 120hz, une puce 5G puissante, de très bonnes performances photo et une longue autonomie avec la charge rapide en bonus. Bref, ce smartphone possède tout ce qu'il faut pour plaire à tous et à toutes les bourses ! En effet, ce smartphone sorti à 249€ est déjà disponible à seulement 218€ chez Rakuten ! Mais on a encore des surprises pour vous !

Fiche technique Xiaomi Redmi Note 12 5G

Écran : OLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: OLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : SnapDragon 4 Gen 1

: SnapDragon 4 Gen 1 RAM : 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles

: 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

: 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 48+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 48+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 13 mégapixels

t : Capteur frontal 13 mégapixels Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie : 5000 mAh compatible charge 33 watts

Une fiche technique très complète pour un smartphone aussi abordable ! Le Xiaomi Redmi Note 12 profite de très bons composants pour son prix ! Il est capable de tout faire, tout simplement ! C'est un smartphone idéal pour les gens exigeants mais faisant attention à leurs dépenses.

Promo Xiaomi Redmi Note 12 : Une surprise pour vous seulement aujourd'hui !

Aujourd'hui seulement, Rakuten vous fait profiter de 32€ remboursés en bon d'achat sur votre prochaine achat grâce à son programme fidélité. Donc en plus de cette excellente promotion passant le prix de ce smartphone de 249€ à seulement 218€, vous gagnez 30€ pour vous offrir un accessoire ensuite. Alors, foncez sur cette offre !