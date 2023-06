Honor Magic 5 Lite : Il passe sous la barre des 300€ chez ce marchand, son prix le moins cher depuis sa sortie !

Le Magic5 Lite, sorti en début d'année 2023, fait partie de nos smartphones préférés de ce 1er trimestre sur le milieu de gamme. Il s'agit d'un smartphone avec un très bon rapport qualité-prix présenté dans un design réussi qui conviendra à un grand nombre. Ses principaux atouts sont : un écran AMOLED de 6,7 pouces, FULL HD+, 120Hz, une puce puissante accompagnée de 8Go de RAM extensibles, un triple capteur arrière performant et une autonomie impressionnante avec sa batterie de 5100 mAh. Sorti au prix de 379€, il est actuellement à seulement 289€ chez Rakuten! Un très bon prix pour un smartphone aussi performant et si récent !

Fiche technique Honor Magic5 Lite : Roi du milieu de gamme ?

Écran : 6.67 pouces 120hz de 2400x1080 pixels

: 6.67 pouces 120hz de 2400x1080 pixels Processeur : Snapdragon® 695 5G

: Snapdragon® 695 5G RAM : 8Go

: 8Go Stockage : 128Go

: 128Go Caméra principale : 64MP

: 64MP Caméra avant : 16MP

16MP Batterie : 5100 mAh avec charge rapide et sans fil

Pour un smartphone à moins de 300€, c'est vraiment très bien. Le Honor Magic5 Lite s'adresse à des personnes souhaitant un smartphone capable de tout faire correctement pour un prix contenu. Par rapport à la concurrence, ce smartphone d'Honor possède l'avantage d'avoir une plus grande batterie (5100 mAh contre 5000 en général) et un design plutôt fin et élégant. Ses capacités photos et son écran incurvé sont également de bons points. Il y a plus puissant dans cette gamme de prix, mais le Magic 5 Lite possède l'avantage d'avoir jusqu'à 5Go de RAM virtuelle en supplément des 8Go déjà existants.

Promo Honor Magic5 Lite : Rakuten possède la meilleure offre et passe le prix de ce smartphone à 289€ !

En ce moment, Rakuten propose un excellent prix pour le Honor Magic5 Lite ! Avec 90€ de réduction par rapport à son prix d'origine, c'est une très bonne offre. Le Honor Magic5 Lite passe à 289€ au lieu de 379€ à sa sortie, un excellent tarif pour un smartphone aussi intéressant.