Le Nothing phone 2 sera officiellement présenté le 11 juillet, tout ce que l’on sait à son sujet

Le prochain smartphone de la marque Nothing sera présenté lors d’un événement qui se déroulera le 11 juillet. Ce sera l’occasion pour le fabricant de dévoiler son deuxième mobile après le Nothing phone (1) pour un modèle plus performant et plus abouti encore. Voici tout ce que nous savons à son sujet.

C’est officiel, le prochain smartphone de la marque Nothing sera dévoilé lors d’un événement le 11 juillet. Il sera retransmis sur les différents canaux de diffusion dont le site de la société mais aussi les réseaux sociaux afin de tenter de toucher un public aussi large que possible. Il ne reste donc plus longtemps à patienter avant de tout savoir sur ce téléphone dont nous avons entendu parler depuis plusieurs mois maintenant. Très peu d’informations ont fuité à son sujet. Il y a eu quelques photos volées qui ont donné lieu à la réalisation de visuels particulièrement réalistes. La marque a montré une toute petite partie du dos de l’appareil qui conserve l’aspect transparent du premier Nothing phone (1). Le nouveau modèle pourrait utiliser le dessin Glyphe qui est visible sur la page principale du site de la marque et qui est assez similaire au précédent, avec quelques nuances, toutefois.

Quelle fiche technique pour le Nothing phone (2) ?

Techniquement, nous savons que le Nothing Phone (2) sera animé par un processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 qui profite d’une bonne efficacité en termes de puissance par rapport à sa consommation d’énergie, permettant ainsi de trouver un bon compromis et d’offrir une expérience aussi fluide et agréable que possible aux utilisateurs. Rappelons que le phone (1) utilise une puce de milieu de gamme, Snapdragon 778G+ qui n’offre pas les mêmes performances. Nous savons également que l’appareil embarquera une batterie d’une capacité de 4700 mAh, ce qui représente un gain par rapport aux 4500 mAh contenus dans la batterie du phone (1). Le smartphone fonctionnera sous Android 13 et pourra profiter de plusieurs mises à jour ensuite aussi bien pour le système que pour la sécurité. En outre, il profitera également de la surcouche logicielle Nothing OS 2.0 sur laquelle la marque mise beaucoup. L’idée serait de proposer un environnement qui soit aussi fonctionnel, facile et pratique que possible afin d’avoir la meilleure expérience possible en s’appuyant aussi sur l’aspect graphique similaire au design de l’appareil.

Rendez-vous donc le 11 juillet prochain pour tout savoir du Nothing phone (2).