iPhone 14 Pro Max : Profitez de l'expérience haut de gamme d'Apple pour un prix réduit ! N'hésitez plus, offrez vous le fleuron d'Apple !

L'iPhone 14 Pro Max est un smartphone sorti par Apple en 2022. C'est actuellement le meilleur smartphone conçu par la marque de la pomme. En effet, ce smartphone possède un très bel écran, un design épuré très réussi, des capteurs photos toujours aussi impressionnants, une batterie améliorée par rapport à l'iPhone 13 Pro Max. Si vous êtes un utilisateur exigent ou un pro Apple ce smartphone est fait pour vous ! Retrouver le à seulement 1169€ sur Rakuten !

Les caractéristiques principales de l'iPhone 14 Pro Max

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces

Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To

128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 4323 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L'iPhone 14 Pro Max est équipé du tout dernier processeur A16 Bionic, développé par Apple. Cette puce révolutionnaire garantit des performances exceptionnelles, permettant une navigation fluide, un multitâche sans effort et des jeux immersifs. Vous ne serez jamais à court de puissance avec cet iPhone entre vos mains.L'écran Super Retina XDR 120hz de 6,7 pouces de l'iPhone 14 Pro Max offre une qualité d'image époustouflante. Avec des couleurs vives, des contrastes élevés et des noirs profonds. De plus, L'iPhone 14 Pro Max est doté d'un système photo avancé qui repousse les limites de la photographie sur smartphone. Son capteur principal de 48 mégapixels capture des clichés d'une précision exceptionnelle, tandis que la technologie de fusion d'images et l'intelligence artificielle optimisent chaque prise de vue. De plus, la fonctionnalité Night Mode permet de capturer des images nettes même de nuit.

La promotion de l'iPhone 14 Pro Max sur Rakuten

L'iPhone 14 Pro Max est rarement en promotion due à son succès mondial. Sorti au prix de 1479€, on le retrouve aujourd'hui à seulement 1169€ sur Rakuten ! De plus, si vous souhaitez vendre votre ancien smartphone, c'est possible sur Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page de l'iPhone 14 Pro Max sur Rakuten !