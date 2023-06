Xiaomi Poco X4 GT : Le smartphone gaming de chez Xiaomi à moins de 355€ chez Amazon !

Le Xiaomi Poco X4 GT est un smartphone milieu de gamme sorti par Xiaomi en 2022. C'est un smartphone gaming, ce qui veut dire qu'il est équipé de composants capables de faire tourner tous les jeux. En effet, le Poco X4 GT possède un très bon processeur avec une quantité de RAM suffisante. Il est également équipé d'une bonne batterie qui permettra de vous accompagner dans vos sessions de jeux. Ce smartphone n'est pas seulement fait pour le jeu. Vous pouvez très bien faire toutes les tâches du quotidien, faire de belles photos, etc. Le Xiaomi Poco X4 GT est fait pour vous si vous cherchez un smartphone gaming qui peut être utilisé également comme un smartphone normal. N'hésitez plus, retrouvez-le à seulement 350€ chez Amazon !

Les caractéristiques principales du Xiaomi Poco X4 GT

Écran : LCD de 6,6 pouces, 1080x2460 pixels 144 Hz

LCD de 6,6 pouces, 1080x2460 pixels 144 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 8100

MediaTek Dimensity 8100 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage interne : 128 ou 256 Go, non extensibles

128 ou 256 Go, non extensibles Capteurs photos : 64+8+2 mégapixels

64+8+2 mégapixels Capteur frontal 16 mégapixels

16 mégapixels Batterie : 5080 mAh compatible charge 67 watts

Le Xiaomi Poco X4 GT est équipé d'un processeur puissant qui garantit des performances exceptionnelles. Avec son MediaTek Dimensity 8100 octa-core, il offre une vitesse de traitement rapide et une grande réactivité, ce qui permet de jouer à des jeux gourmands sans aucun ralentissement. Que vous jouiez à des jeux ou que vous exécutiez des applications gourmandes en termes de performances, le Xiaomi Poco X4 GT répondra à toutes vos attentes. Doté d'une batterie de 5080 mAh, le Xiaomi Poco X4 GT vous permet de jouer pendant de longues heures. Et si vous êtes fan de jeux en ligne, la connectivité 5G vous garantit des téléchargements rapides et une faible latence. En plus de ses capacités de jeu, le Xiaomi Poco X4 GT excelle également en photographie avec son système de caméra polyvalent. Capturez des clichés nets et détaillés grâce à son capteur principal haute résolution. Pour finir, il est équipé d'un écran géant de 6,6 pouces 144hz. Cet écran vous permettra de profiter d'une fluidité impressionnante grâce à ses 144hz et d'un grand écran immersif grâce à sa taille.

La promotion du Xiaomi Poco X4 GT sur Amazon

Le Xiaomi Poco X4 GT ne reçoit pas régulièrement de réduction. C'est pourquoi, pouvoir le retrouver à seulement 350€ chez Amazon est une offre à ne pas manquer ! De plus, Amazon vous assure une livraison rapide. Vous pouvez vous faire livrer en uniquement 3/4 jours. De plus, vous pouvez payer en 4x votre smartphone. Dépêchez-vous, il ne reste que 10 exemplaires !