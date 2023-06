Faîtes des économies avec ce forfait mobile écoresponsable à moins de 6€

Forfait Oxygène de Prixtel : moins cher et toujours vert !

Au même titre que les autres forfaits de Prixtel, le forfait Oxygène est un forfait mobile ajustable, mais surtout eco-friendly. Inscrit dans une démarche éco-responsable, cet opérateur a mis en place un mécanisme de compensation des émissions de CO2 induites par son activité et par l’utilisation de ses services. Pour cela, il assure la mise en terre de plantation d'arbres sur le territoire et participe régulièrement à diverses actions en faveur de la préservation de la planète. Durant tout ce mois de juin 2023 par exemple, Prixtel est associé à l’initiative Run for Planet pour des courses solidaires et eco-friendly.

En souscrivant à un forfait flexible Oxygène vous avez donc l’assurance de profiter d’un forfait neutre en CO2 et de faire du bien à la planète !

Une formule flexible dès 5,99 €

Pas besoin de casser votre tirelire pour consommer sain ! Plus accessible que jamais, le forfait Oxygène de Prixtel démarre, pour toute souscription au cours du mois de juin, à 5,99 €/mois. Pour ce tarif, vous pouvez profiter de la 4G/4G+ de SFR avec 20 Go de data. Si vous avez besoin de plus de data au cours du mois, n’hésitez pas ! Vous pouvez passer au palier suivant en consommant jusqu’à 40 Go. Vous serez alors facturé seulement 7,99 €/mois. Et si cela ne suffit toujours pas à répondre à vos besoins du moment, le troisième palier de de forfait flexible vous permet d’aller jusqu’à 60 Go pour 9,99 €/mois.

Au-delà des 60 Go, Prixtel vous offre, en plus, la possibilité de rester connecté jusqu’à la fin du mois, mais à débit réduit.

Les autres services inclus au forfait flexible Oxygène de Prixtel

Naturellement, avec ce forfait mobile, vous bénéficiez, en plus de l’enveloppe de datas, de plusieurs autres services utilisables en France métropolitaine, mais aussi lors de vos voyages dans certaines régions.

Quand vous êtes en métropole, vous avez notamment droit aux appels, SMS et MMS en illimité depuis votre mobile, vers les numéros fixes et mobiles de tous les réseaux métropolitains.

A l’étranger, Prixtel vous accompagne dans les pays de l’UE ainsi que dans les DOM avec la possibilité d’utiliser, chaque mois, jusqu’à 15 Go de data en haut débit. De même, vous pouvez appeler et envoyer des SMS/MMS en illimité sans surcoût vers les numéros (fixes et mobiles) de l’UE, des DOM et de la France métropolitaine.

Un forfait sans engagement et à prix fixe

L’autre atout majeur du forfait Oxygène de Prixtel, c’est que les tarifs affichés pour les différents paliers sont fixes. En d’autres termes, ils n’évoluent pas après quelques mois ou an comme cela est généralement imposé.

Enfin, ce forfait mobile flexible est sans engagement. Pas besoin donc d’attendre un an ou deux avant de résilier sans aucun frais si vous n’êtes pas satisfait !



JE PROFITE DE L'OFFRE