Le duel des forfaits mobile illimités à 10 Go sans engagement pour 4,99 € par mois !

Nos forfaits ne sont plus toujours adaptés à l'utilisation que nous faisons de notre smartphone dans nos quotidiens. Passer d’un forfait à 100 Go vers un forfait 10 Go peut-être une très bonne façon de maîtriser son budget du mois et de dépenser moins d’argent. Si vous avez remarqué que la limite de vos gigas est loin d’être atteinte chaque mois, ou que tout simplement, vous cherchez un nouveau forfait pas cher qui soit orienté vers la communication, cela tombe bien, car nous avons trouvé deux très bons forfaits.

le Quatre de Syma Mobile, un nouveau forfait sans engagement avec 10 Go

Cela fait peu de temps qu’il est disponible, le Quatre de Syma vous propose un forfait pas cher pour axer l’utilisation de votre smartphone vers la communication, sans pour autant vous limiter dans une utilisation ponctuelle de vos applications lorsque vous êtes en roaming, c’est-à-dire hors de chez vous, non connecté à votre box Wifi. En effet, avec 10 Go, pas de problème pour écouter vos albums préférés sur vos services de streaming audio par exemple ! Cette formule vous propose donc 10 Go en France métropolitaine, mais aussi 5 Go en Europe et dans les DOM. En ce qui concerne vos appels, SMS et MMS, ils sont illimités vers la métropole, quand vous y êtes ou depuis l’UE et les DOM. Pour seulement 4,99 € par mois, il s’agit d’un forfait à la fois simple, pratique et complet qui vous permet de faire de grandes économies.

Un forfait illimité avec Auchan Télécom

De son côté, Auchan Télécom propose également son forfait sans engagement avec 10 Go de données mobiles à utiliser en France métropolitaine. Il vous est également possible d’utiliser jusqu’à 6 Go en 4G quand vous êtes dans les départements et territoires d’Outre-Mer et en Union européenne. D’ailleurs, si vos appels, SMS et MMS sont illimités vers la métropole, c’est également le cas quand vous êtes dans ces deux zones ! Et en plus, Auchan Télécom est un MVNO qui utilise le réseau de Bouygues Telecom, un super réseau qui permet de profiter d’une couverture 4G sur l’ensemble de la France métropolitaine. En termes de prix, Auchan Télécom met à disposition son forfait pour 4,99 € par mois ! Alors, lequel de ces deux forfaits vous plaît le plus ?