Le saviez-vous ? L'opérateur Free Mobile propose de nombreux forfait illimité dès 4,99 €

Free est un opérateur qu’il n’y a plus besoin de présenter aujourd’hui tant leur arrivée en France à bousculer le paysage de la téléphonie. Depuis, Free a su s’installer durablement sur le marché, avec notamment des forfaits mobiles aux prix toujours plus attractifs qui ont très bien compris quels sont les services dont les utilisateurs ont besoin. Si vous ne connaissez pas leurs forfaits mobiles pas chers, laissez nous vous les présenter !

Une série spéciale Free pour obtenir 110 Go de volume data par mois à pas cher

Free Mobile propose en ce moment une série spéciale qui permet d’obtenir 110 Go de volume data avec lorsque vous êtes en métropole française, une offre complète en 4G et 4G+ qui permet de tirer le meilleur du réseau de quatrième génération de cet opérateur. Avec ce forfait sans engagement, vos appels, SMS et MMS sont illimités vers la France, que ce soit quand vous y êtes, mais aussi depuis l’UE et les DOM. En parlant de l’international, dans ces deux régions, vous pouvez également utiliser jusqu’à 18 Go, un très bon volume. Pour en profiter, ce forfait pas cher est à 12, 99 € par mois la première année, puis la formule se transforme et devient le forfait Free 5G.

Un forfait Free 5G avec 210 Go pour un Max de data !

Que vous ayez profité pendant un an de la série spéciale de Free, ou que vous souscriviez directement à cette offre, la formule Free 5G propose 210 Go utiliser en métropole avec depuis l'étranger 25 Go en 4G dans plus de 70 destinations ! Et côté téléphonie, les appels, SMS et MMS sont illimités vers la France métropole depuis l'Europe, les DOM, le Canada, l'Australie, l’Israël, les USA, l'Afrique du Sud… de quoi toujours rester en contact avec vos proches ! Bien sûr, comme son nom l’indique, cette formule est un forfait 5G, il vous permet donc de tirer le meilleur de votre téléphone, si celui-ci est compatible, en lui permettant une meilleure vitesse et plus stabilité. Un autre avantage de cette formule est que vous pouvez bénéficier de réduction. D’un prix de 19,99 € par mois déjà intéressant, vous pouvez le descendre à 9,99 € si vous êtes abonné à la Freebox Pop !

Un forfait Free sans engagement de 2 heures d'appels avec une option pour le booster !

Si au contraire d’avoir besoin d’autant de gigas, vous utilisez surtout votre forfait pour communiquer, eh bien Free à ce qu’il faut parmi ses forfaits Free avec sa formule proposant 2 heures d’appels par mois et 50 Mo à utiliser en France avec des SMS et MMS illimités. Un forfait parfait pour ceux qui utilisent leurs smartphones pour communiquer, que ce soit vous ou vos enfants par exemple. Mais ce forfait trouve une valeur ajoutée dans son option booster qui vous permet de le faire passer à un forfait 5Go avec des appels illimités vers la France, même si vous êtes en UE et dans les DOM. D’un forfait à 2 € seulement, vous pouvez donc le booster pour 2,99 € par mois, faisant de ce forfait, une formule à 4,99 € ! Un prix vraiment intéressant… qui en plus peut-être baissé de 2 €, car pour les abonnés Freebox, ce forfait est gratuit !