Les premières images presse du Samsung Galaxy Z Flip5 ?

Samsung doit officialiser ses prochains smartphones pliants fin juillet. Ce qui semble être des images officielles du Galaxy Z Fold5 ont récemment été publiées sur le site MySmartPrice. Ce dernier récidive en proposant une image qui pourrait être tout à fait officiellement du Galaxy Z Flip5. Alimenté par une source restée anonyme, le site publie donc une photo censée représenter le prochain mobile à clapet du géant sud-coréen.

La photo publiée par le site MySmartPrice montre surtout la partie externe de l’appareil. On peut notamment y voir un grand écran externe. Celui-ci occupe une plus grande surface que sur le Oppo Find N2 Flip, mais reste en dessous de celle proposée sur le Motorola Razr 40 Ultra. En effet, ce dernier propose des découpes pour intégrer les capteurs photo sur sa surface d’affichage, là où Samsung a préféré faire un léger décrochement pour laisser de la place aux objectifs ainsi qu’au flash. Selon les rumeurs, l’écran externe du Galaxy Z Flip5 ferait 3,4 pouces. L’écran externe affiche différentes notifications et Samsung a promis plus d’interaction permettant de ne pas ouvrir l’appareil systématiquement. Il semblerait que les applications Google profitent d’une optimisation pour l’affichage sur cet écran.

Quelle fiche technique attendue pour le Galaxy Z Flip5 ?

Le Galaxy Z Flip5 est pressenti avec un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz en mode flexible avec une perforation au centre, pour le capteur photo de 12 mégapixels. Il y aurait un écran externe AMOLED de 3,4 pouces et l’appareil serait alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, spécialement optimisé. Il y aurait 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. L’appareil disposerait d’une batterie d’une capacité de 3700 mAh supportant la charge à 25 watts ainsi que la charge sans fil. Il y aurait deux capteurs de 12 mégapixels à côté de l’écran externe. Il fonctionnerait sous Android 13 avec une surcouche logicielle One UI.