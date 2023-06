Fuite des visuels marketing des smartphones pliants Samsung Galaxy Z Fold5, légèrement embellis ?

Les prochains smartphones pliants Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 doivent être officialisés fin juillet, mais ce qui pourrait bien être les visuels marketing du plus grand des deux appareils viennent de fuiter sur la toile. Il semble que la marque cherche à l’embellir en le présentant plus fin qu’en vrai.

La date de présentation des smartphones pliants Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 est connue. Le 26 juillet, le géant sud-coréen organisera donc un événement pour les présenter officiellement et détailler toutes les caractéristiques techniques, mais également physiques. Plusieurs rumeurs courent actuellement à leur sujet. Le site MySmartPrice vient de publier une image qui semble être celle d’un rendu marketing pour le Galaxy Z Fold5. On peut y voir le mobile qui s’ouvre comme un livre dans une version bleu pastel. Il y a deux téléphones pour présenter ses capacités pliantes, mais également pour mettre en avant les nouvelles caractéristiques de l’appareil. En effet, celui-ci est pressenti comme ayant changé de charnière. Celle-ci permet au téléphone, une fois replié, de coller ses deux volets, ce qui n’est pas le cas sur le Galaxy Z Fold4 qui laisse un espace.

Un Galaxy Z Fold5 plus fin sur le visuel qu’en vrai ?

L’autre téléphone est ouvert. L’idée est de montrer, cette fois, la finesse du mobile. Sur le visuel, on peut voir que le smartphone semble particulièrement fin. Or, selon le très bien renseigné @UniverseIce, il semblerait que l’image ait été retouchée afin de donner l’impression que le mobile est extrêmement fin. L’une des raisons avancées pour affirmer cela est le fait que le port USB-C semble trop écrasé et plus large qu’il ne devrait, même en prenant en compte l’angle de la photo. @UniverseIce affirme qu’il a vu le vrai Galaxy Z Fold5 et qu’il n’est pas aussi fin que le visuel voudrait bien le montrer. Selon lui, le mobile ferait 6,1 mm d’épaisseur, lorsqu’il est ouvert soit 0,2 mm de moins que le Galaxy Z Fold4.

Le Galaxy Z Fold5 ressemble beaucoup à son prédécesseur si bien que certaines personnes l’appellent plutôt le Galaxy Z Fold4s.

Quelle fiche technique pour le Galaxy Z Fold5 ?

Selon les rumeurs les plus sérieuses, le Galaxy Z Fold5 devrait être doté d’un écran AMOLED flexible de 7,6 pouces avec une fréquence de 120 Hz ainsi qu’un écran de 6,2 pouces, à l’extérieur sur une dalle AMOLED. Il serait animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy avec 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256, 512 Go ou 1 To.

Il embarquerait une batterie d’une capacité de 4400 mAh supportant la charge à 25 watts. Il serait doté d’une configuration photo de 50+12+12 mégapixels dont un téléobjectif, à l’arrière avec deux caméras à selfie de 4 mégapixels sous l’écran interne et de 10 mégapixels derrière un poinçon, en haut de l’écran externe.

Le smartphone fonctionnera sous Android 13 avec une surcouche logicielle One UI.