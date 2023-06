Que le duel commence ! Qui des forfaits mobiles 40 Go de RED by SFR et B&You de Bouygues Telecom gagnera ?

RED by SFR, un forfait sans engagement illimité pour 40 Go qui frappe fort !

Notre premier concurrent, à avancer dans l'arène, est le forfait sans engagement 40 Go de RED by SFR. S’il est une chose de sûr, c’est que l’opérateur à de quoi faire rougir la concurrence avec ses forfaits, et celui-ci ne déroge pas à la règle. Avec des appels, SMS et MMS illimités vers la France, et depuis l’UE et les DOM, il vous permet de ne jamais perdre le contact. Douée d’une offre infaillible de 40 Go en métropole et 10 Go en UE et dans les départements d'Outre-Mer, cette offre RED by SFR impacte fortement le marché de la téléphonie. Et en plus, vous pouvez lui ajouter l’option payante internationale, pour le rendre encore plus fort avec 30 Go de data en UE et dans les DOM et 20 Go en USA, Canada, Suisse et Andorre ! Et ça ne s'arrête pas là, avec l’une de ses options payantes, RED by SFR fait voir rouge la concurrence en faisant votre formule en un forfait 5G encore plus rapide ! Dès 9,99 €, ce forfait est un véritable poids lourd.

Ce forfait B&You 40 Go pas cher avec du répondant !

Cependant, Bouygues Telecom a dans son camp un forfait B&You qui a de quoi rivaliser avec la concurrence. Tailler sur mesure pour le réseau Bouygues Telecom, le forfait B&You 40 Go en tire une puissance impressionnante. Le réseau Bouygues Telecom est en effet l’un des meilleurs du territoire selon l’Arcep ! Offrant, sans coup férir, une stabilité et une large couverture de réseau, ce forfait pas cher B&You permet des appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine, et depuis l’UE et les DOM. Avec une solide enveloppe web de 40 Go en France et 14 Go en UE et dans les DOM, il vous permet également de booster votre forfait à la 5G via une option payante ! Avec un prix canon de 9,99 € qui atomise les prix, et de nombreuses options que vous pouvez lui ajouter, cette offre est un adversaire de taille ! Alors, pour vous, lequel gagne ?