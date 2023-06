Samsung Galaxy S23 (256Go) à moins de 700€ ! Profitez de 30% de réduction chez ce marchand, une offre à ne pas manquer !

Le Samsung Galaxy S23 est un smartphone haut de gamme sorti par Samsung en début d'année 2023. Il s'agit du flagship de Samsung, c'est son faire-valoir pour cette année et c'est donc un smartphone qui bénéficie des dernières innovations de la marque. Le S23 est donc très polyvalent et possède les meilleurs composants disponibles. Chez Samsung seul le S23 Ultra fait mieux, mais il est également bien plus cher. Le Galaxy S23 profite d'un excellent écran compact, de la meilleure puce disponible sur le marché, d'un équipement photo impressionnant et d'une autonomie optimisée. Mais aujourd'hui, on en parle surtout pour sa baisse de prix impressionnante ! La version 256Go sortie à 1019€ est déjà disponible à moins de 700€ ! Profitez vite de cette offre de pré-soldes pour vous emparer de l'un des meilleurs smartphones du marché !

Découverte du Samsung Galaxy S23

Écran : AMOLED 120hz, de 6,1 pouces

AMOLED 120hz, de 6,1 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 8 gen 2

Processeur Snapdragon® 8 gen 2 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go / 256 Go de stockage interne

128 Go / 256 Go de stockage interne Caméra principale : 50MP

50MP Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 3900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S23 bénéficie d'une fiche technique très complète, il n'a pas vraiment de points faibles. Son écran de 6,1 pouces est d'une très grande qualité avec une très bonne définition et un affichage fluide. Ses capacités photos sont également impressionnantes avec son triple capteur arrière, il peut filmer en 8K ! Sa puce Snapdragon 8 Gen 2 est l'une des plus puissante actuellement et son autonomie reste très correcte puisque ce smartphone peut tenir une journée entière.

Détails de la réduction sur le Samsung Galaxy S23

Le Samsung Galaxy S23 bénéficie de très bonnes réductions en ce moment chez plusieurs mais la meilleure offre se trouve chez Rakuten actuellement. Le Galaxy S23 dans sa version 256 Go est disponible à moins de 700€ contre 1019€ à sa sortie il y a 4 mois ! Un excellent prix qui s'accompagne de 34€ remboursés en Rakuten Points grâce au Club R. Le Samsung Galaxy S23 le moins cher est disponible à 679,99€ en version américaine compatible avec les opérateurs français et la version européenne est à 698€.

Pourquoi opter pour le Samsung Galaxy S23 ?

Le Samsung Galaxy S23 sera un excellent partenaire du quotidien. Capable de tout faire avec brio, c'est un smartphone qui durera des années tout en restant à la pointe grâce à ses 5 années de mise à jour Android. Au vu de ses performances folles, vous devriez pouvoir réaliser toutes les tâches souhaitées même les plus gourmandes.

Comment bénéficier de l'offre sur le Samsung Galaxy S23

Rien de plus simple ! L'offre n'est soumise à aucune condition, il vous suffit de cliquer sur notre lien vers Rakuten ci-dessous et de sélectionnée l'offre faite pour vous. Le prix le moins cher est chez le marchand : cutey qui vous propose 33% de réduction sur le Samsung Galaxy S23 256Go, ce marchand est noté 4,6/5 sur plus de 200 ventes et il est possible de retirer le smartphone directement à Courtémont, une chance pour nos amis de Reims ! Profitez vite de cette offre avant la rupture de stock !