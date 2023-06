Samsung Galaxy A53 : Ce smartphone milieu de gamme se retrouve sous la barre des 360€ sur Amazon ! Faites vite, quantités limitées !

Le Samsung Galaxy A53 est un smartphone sorti par Samsung en 2022. Il embarque alors avec lui des nouvelles technologies et des composants de qualité. En effet, il est équipé d'un grand écran de qualité supérieure, d'une puce 5G, d'une solide autonomie, une super caméra principale, et d'un processeur suffisant pour toutes les tâches du quotidien. Ce smartphone possède un excellent rapport qualité/prix et est considéré comme l'un des meilleurs smartphones milieu de gamme de 2022. C'est pourquoi, pouvoir retrouver le Samsung Galaxy A53 à seulement 358€ sur Amazon est une offre à ne pas manquer !

Les principales caractéristiques du Samsung Galaxy A53

Écran : Écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec résolution Full HD+, 120Hz

avec résolution Full HD+, 120Hz Processeur : Processeur Exynos 1280 puissant

puissant Mémoire : 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD

de RAM, de stockage interne, extensible jusqu'à avec une carte microSD Appareil photo : Système de caméra arrière quadruple avec capteur principal de 64 MP , capteur ultra grand-angle de 12 MP, capteur macro 5MP et capteur de profondeur de 5 MP . Caméra frontale de 32 MP pour des selfies de qualité.

, capteur ultra grand-angle de capteur macro et capteur de profondeur de . Caméra frontale de pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G , Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Les caractéristiques du Samsung Galaxy A34 sont très bonnes. En effet, l'un des atouts du Samsung Galaxy A53 est son écran Super AMOLED de 6,5 pouces. Avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120Hz, il garantit une expérience de visionnage fluide et détaillée. Concernant le processeur du Galaxy A53, on retrouve le puissant processeur Exynos 1280. Il offre une performance fluide et efficace, permettant de gérer facilement plusieurs tâches simultanément. Le Samsung Galaxy A53 est également équipé d'un système de caméra arrière quadruple, avec un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP, un capteur macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 5 MP. Ce système polyvalent permet de capturer une gamme impressionnante de photos, des paysages grand-angle aux détails de près avec le capteur macro. Pour finir, il est équipé d'une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W assure une autonomie suffisante pour toute la journée.

La promotion du Samsung Galaxy A53 sur Amazon

Le Samsung Galaxy A53 est actuellement en réduction sur Amazon et il risque de plus en avoir très vite ! Ce smartphone, sorti au prix de 459€, est actuellement à seulement 358€ sur Amazon ! De plus, le géant Américain offre une livraison rapide ce qui permet de recevoir son smartphone en 3-4 jours gratuitement ! Pour finir, vous pouvez payer en jusqu’en 4 fois votre smartphone.