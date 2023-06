Xiaomi Poco M5s : Ce smartphone à bas prix, est actuellement à moins de 170€ avant les soldes ! Profitez de cette offre avant qu'il n'y en ait plus !

Le Xiaomi Poco M5s est un smartphone d'entrée de gamme qui cache bien son jeu ! Ses composants sont, dans l'ensemble, très bons pour son petit prix, il propose un bon rapport qualité/prix. Le Xiaomi Poco M5s à tout pour plaire ! N'hésitez plus offrez vous ce smartphone pour moins de 170€ !

Le Xiaomi Poco M5s est un smartphone entrée de gamme sorti par Xiaomi en 2022. Il est considéré comme l'un des meilleures entrée de gamme de 2022. En effet, il possède des caractéristiques surprenantes pour son prix et il est polyvalent. Ce smartphone peut répondre à toutes les tâches du quotidien sans broncher. Ce smartphone est parfait pour des personnes qui cherchent un smartphone pour une utilisation normal et sans débourser une fortune ! Dépêchez-vous, profitez du Xiaomi Poco M5s à seulement 169€ sur Rakuten !

Les caractéristiques principales du Xiaomi Poco M5s

Écran : AMOLED 60hz, de 6,43 pouces

: AMOLED 60hz, de 6,43 pouces Processeur : Helio G95 Mediatek

: Helio G95 Mediatek Mémoire : 4 Go ou 6 Go de RAM

: 4 Go ou 6 Go de RAM Stockage : 64 Go ou 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD

: 64 Go ou 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 64 MP

: 64 MP Caméra frontale : 8 MP

: 8 MP Batterie : 5000 mAh avec support de la charge rapide ( 33 W )

Les caractéristiques de ce smartphone sont bonnes pour son prix. Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, offrant une expérience visuelle nette et lumineuse. Également le Poco M5s possède un processeur Helio G95 de MediaTek, qui offre une performance solide pour un smartphone de ce segment de prix. Concernant la photographie, le Xiaomi Poco M5s à une caméra principale de 64 MP, qui permet de capturer des images détaillées et de haute qualité. Que vous photographiiez des paysages, des portraits ou des scènes de la vie quotidienne, le Poco M5s est à la hauteur. Pour finir, le Poco M5s est équipé d'une batterie robuste de 5000 mAh, qui garantit une autonomie suffisante pour une journée complète d'utilisation, même lors d'une utilisation intensive. De plus, la prise en charge de la charge rapide de 33 W permet de le recharger rapidement.

La promotion du Xiaomi Poco M5s sur Rakuten

Le Xiaomi Poco M5s est actuellement en réduction sur Rakuten, vous pouvez le retrouver à seulement 169€ au lieu de 300€ ! N'hésitez plus offrez vous ce smartphone ! De plus, si vous souhaitez revendre votre ancien smartphone, c'est possible sur Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page du Xiaomi Poco M5s.