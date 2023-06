Des détails sur les fiches techniques des prochains smartphones Nokia G42 5G et G310 5G

La marque Nokia devrait prochainement étoffer sa gamme de smartphones avec l’arrivée de deux nouveaux modèles d’entrée de gamme supportant la technologie 5G. Il s’agirait des Nokia G42 5G et Nokia G310 5G dont les premiers détails techniques viennent de fuiter.

Nokia propose actuellement une gamme complète de smartphones pouvant ainsi toucher un public aussi large que possible. Il semble qu’il faille prochainement compter sur l’arrivée sur les marchés de deux nouveaux modèles qui se positionnent sur l’entrée de gamme et qui devraient donc être particulièrement abordables. Il s’agit des modèles Nokia G42 5G et Nokia G310 5G. Ceux-ci viennent effectivement d’être aperçu dans les listes de certifications Bluetooth, l’une des étapes obligatoires avant la mise en vente de produits électroniques utilisant des réseaux sans fil.

Quelle fiche technique pour le Nokia G42 5G ?

C’est le site Nokiamob qui a repéré les deux appareils, livrant ainsi quelques détails sur leurs caractéristiques techniques. Les deux smartphones sont donc compatibles avec les réseaux 5G, comme leur nom l’indique. On sait aussi que le Nokia G42 5G est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 480+, d’entrée de gamme. Il embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh, ce qui devrait lui offrir une très belle autonomie. Il pourrait supporter la charge à 22 watts, ce qui n’est pas exceptionnel. Il profiterait de 6 Go de mémoire vive avec une capacité de stockage de 128 Go qui sera très probablement extensible.

D’après des informations issues de détaillants, il semblerait que le Nokia G42 5G soit doté d’un écran LCD de 6,55 pouces avec une définition HD+, soit 720x1600 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le mobile fonctionnerait sous Android 13 et il serait proposé en deux coloris : violet ou gris.

Concernant le modèle Nokia G310 5G, il semblerait qu’il soit exclusivement destiné au marché nord-américain. Il proposerait les mêmes caractéristiques techniques que le Nokia G42 5G qui lui, serait proposé à l’échelle internationale, donc en France. Vu le passage auprès des organismes de certification, les appareils pourraient être prochainement annoncés.