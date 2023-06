Samsung Galaxy S23 Ultra : Saisissez l'opportunité de bénéficier d'une réduction de 32% sur le smartphone le plus performant de Samsung, sorti en février 2023 !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra profite de 31% de réduction actuellement, il à passe sous la barre des 1000€ ! Un prix complètement fou pour un smartphone aussi puissant et récent. Le "Roi des smartphones" devient plus abordable, c'est le moment de ce faire plaisir !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un smartphone premium sorti par Samsung en début d'année 2023. Il s'agit du smartphone le plus puissant jamais sorti par Samsung, un véritable concentré de technologie très impressionnant. Il est équipé du meilleur de la technologie de Samsung avec un écran 6,8 pouces AMOLED en Quad HD+ 120Hz, une puce Snapdragon 8 Gen 2 qui est la plus puissante puce pour smartphone du marché, un quadruple capteur arrière avec un capteur 200 mégapixels et il profite d'une bonne batterie de 5000 mAh. Bref, aucun compromis n'a était fait sur ce smartphone sorti à un prix exorbitant : 1419€. Mais depuis peu, on commence à trouver de très belles offres sur ce smartphone et aujourd'hui Rakuten casse complètement son prix en le faisant passer de 1419€ à 964€, soit environ 32% de réduction ! Une très belle offre à saisir immédiatement !

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

RAM : 12 Go / 16 Go LPDDR5

Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Comme pour la plupart de ses smartphones, Samsung a réalisé un smartphone très complet, avec un design épuré, qui excelle dans toutes les catégories. Son écran est tout simplement l'un des meilleurs du marché, sa puce est la plus puissante et en plus elle est accompagnée de 12Go de RAM, il n'existe pas à ma connaissance de capteur ayant plus de mégapixels que son capteur de 200 MP. La batterie de 5000 mAh commence à être une norme pour beaucoup de smartphone, sur l'autonomie, le S23 Ultra se défend bien tout de même. C'est un smartphone qui est fait pour durer longtemps et même dans 5 ans il restera un smartphone utilisable.

Promo Samsung Galaxy S23 Ultra : Rakuten possède le meilleur prix, mais attention à bien sélectionner la bonne offre !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est à moins de 1000€ sur Rakuten et chez de nombreux marchands. Notre lien vous dirige vers une offre à 964€ du marchand la e-boutique, un professionnel reconnu et bien noté avec 4,7/5 sur plus de 5000 ventes. C'est une bonne offre sérieuse, mais pour ce smartphone il existe énormément d'offres et on peut avoir peur de se faire avoir. Voici quelques conseils : sélectionnez en priorité un marchand bien noté, vérifiez la version du smartphone choisi (américaine, chinoise, européenne) et le mieux est d'avoir un marchand français, en cas de problème la gestion du SAV sera bien plus simple.