Xiaomi 13: Après la sortie du Xiaomi 13 Ultra, il profite de 15% de réduction sur Amazon avant les soldes, profitez du haut de gamme à prix réduit !

Le Xiaomi 13 Ultra vient de sortir et bouscule le marché de l'ultra haut de gamme. Suite à sa sortie, quelques marchands décident de baisser le prix du Xiaomi 13, le flagship de Xiaomi. Il est au prix le plus bas chez Amazon actuellement !

Le Xiaomi 13 est un smartphone haut de gamme sorti par Xiaomi en décembre 2022 au prix de 999€. Ce smartphone représente le meilleur du savoir faire de Xiaomi en collaboration avec Leica pour son appareil photo. Il existe 2 déclinaisons plus puissantes, le 13 Pro et le 13 Ultra. Ce dernier vient tout juste de sortir et depuis sa sortie le prix des autres versions diminue. Pourtant le Xiaomi 13 bénéficie d'une excellente fiche technique qui justifie son prix ! Son écran OLED est de très bonne facture, sa puce est la plus puissante du marché actuellement, son équipement photo signé Leica est vraiment impressionnant et il possède une solide autonomie. Tout ce que l'on attend, d'un smartphone haut de gamme ! Sorti au prix de 999€, il était compliqué de le trouver en promotion mais aujourd'hui Amazon casse son prix et le passe à 851€ soit 15% de réduction !

Caractéristiques du Xiaomi 13

écran : Écran OLED de 6,36 pouces avec résolution 1080x 2400 pixels

: Écran OLED de 6,36 pouces avec résolution 1080x 2400 pixels Processeur : Processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Appareil photo arrière LEICA: Configuration de caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 54 MP, ultra grand-angle 12 MP, Téléobjectif 10 MP, filme en 8K

LEICA: Configuration de caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 54 MP, ultra grand-angle 12 MP, Téléobjectif 10 MP, filme en 8K Appareil photo avant LEICA: 13 MP

LEICA: 13 MP Batterie : 4500 mAh avec charge rapide 67W

Le Xiaomi 13 est un monstre de puissance avec sa puce Snapdragon 8 Gen 2. Il est très polyvalent et excelle dans chaque domaine : gaming, photo, vidéo, navigation web... Son excellent écran très lumineux est également un bon atout par rapport à la concurrence. Évidemment, c'est son appareil photo qui le distingue vraiment de ses concurrents grâce à son équipement photo entièrement conçu par Leica qui est un expert des capteurs photos depuis des années.

Promo Xiaomi 13 : Amazon vous fait profiter de 15% de réduction sur ce haut de gamme !

Actuellement le Xiaomi 13 est à seulement 851€ chez Amazon soit 15% de réduction par rapport à son prix d'origine. Un excellent prix pour ce smartphone haut de gamme performant. Par contre attention, les stocks partent rapidement, donc n'hésitez pas trop avant de vous emparer de ce smartphone. Le prix de 851€ est valable sur le coloris vert du Xiaomi 13, le coloris noir est quant à lui à 873€.