Sosh VS Free : deux forfaits mobile illimité en 5G, un seul gagnant ! Lequel choisir ?!

Avec Sosh, profitez du réseau Orange grâce à un forfait 5G illimité

Sosh propose actuellement un forfait pas cher 5G avec 140 Go de données mobiles pour utiliser votre smartphone au maximum. Allier la puissance du réseau 5G à un grand volume d’enveloppe web est un combo gagnant puisque vous pouvez utiliser les applications à la fois lourdes en mémoire et gourmande en data ! Rappelons que la 5G n’a rien d'anecdotique, il s’agit de la technologie la plus récente dans le domaine avec pour vocation plus de stabilité et de vitesse, en proposant plus d’espace pour que tous puissent s’y connecter sans latence. Le double effet est à la fois de désengorger les réseaux 4G actuels, mais aussi de prévenir cela sur le réseau 5G. Ce forfait Sosh offre des appels, SMS et MMS illimités vers la France, quand vous y êtes, ou depuis l'Europe et les DOM. Dans ces deux dernières, vous avez également accès à 25 Go d'enveloppe web (hors Suisse et Andorre). Le tout pour 20,99 € sans engagement !

Le forfait Free 5G pour un forfait 5G pas cher

Free Mobile propose également des formules qualitatives avec ses forfaits Free. C’est le cas avec son forfait Free 5G. Avec des appels vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM et plus de 100 destinations, cette offre donne aussi la possibilité à des appels, SMS et MMS illimités vers la France métropole, même lorsque vous êtes en voyage au sein de l’UE et dans les DOM, mais aussi depuis le Canada par exemple. Cette formule vous donne 210 Go de volume data en 5G ainsi que 25 Go dans plus de 70 pays ! Pour seulement 19,99 €, il s’agit d’une offre à ne pas rater pour ceux qui recherchent un forfait 5G performant. Et pour couronner le tout, si vous êtes abonné à la Freebox Pop, le tarif passe de 19,99 € à 9,99 € et vos gigas deviennent illimités !