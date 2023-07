Soldes 2023 : Ces opérateurs se battent des parts de marché dans le secteur du forfait mobile sans engagement avec des offres 30 Go à 6,99€ !

Les soldes ont commencé depuis quelques jours et les opérateurs proposent déjà leurs meilleures offres pour permettre à tous de profiter à moins cher des forfaits les plus intéressants ! Voici notre sélection des trois meilleurs forfaits avec 30 Go du moment. C'est parti !

Coriolis propose un forfait 30 Go pas cher plein d'avantages

Avec Coriolis, vous pouvez profiter d’un forfait sans engagement, complet, et à prix imbattable ! Avec des appels, SMS et MMS illimités, vous pouvez communiquer en toute liberté avec vos proches, collègues et amis, sans aucune restriction partout en France. Ajouté à cela une généreuse enveloppe de 30 Go d'Internet en 4G+, vous pouvez naviguer sur le web, regarder des vidéos en streaming, utiliser vos applications préférées et bien plus encore ! Ce forfait mobile complet est proposé à un prix de seulement 6,99 € par mois, et ce, sans condition de durée ! Une offre véritablement intéressante.

Un forfait sans engagement 30 Go avec NRJ Mobile

NRJ Mobile propose également un forfait pas cher avec une enveloppe web de 30 Go d'internet mobile en France. Avec lui, vous profitez d'appels illimités vers tous les numéros de mobiles et fixes en métropole. Vos SMS et MMS sont également illimités vous offrent également la possibilité de partager des moments précieux et d'échanger des messages sans compter. Mais NRJ Mobile ne se limite pas aux frontières nationales ! Avec ce forfait, bénéficiez d'appels, SMS et MMS illimités vers les fixes et les mobiles de la France métropolitaine depuis et vers l'Union européenne et les départements d'Outre-Mer. De plus, lors de vos voyages dans l'UE et les DOM, vous disposez de 8 Go d'internet mobile inclus pour rester connecté où que vous soyez ! Le tout pour seulement 6,99 € par mois.

Un forfait illimité 30 Go avec Auchan Télécom !

Auchan Télécom aussi est de la partie en vous proposant un super forfait sans engagement et illimité. Pour utiliser votre smartphone au maximum de ses performances, cette formule vous permet d’utiliser jusqu’à 30 Go, une super enveloppe web qui s’adapte à vos usages quotidiens, streamings, jeux vidéo, messageries en ligne, etc. Cette offre vous propose également 8 Go en 4G lorsque vous partez en voyage en UE et dans les DROM. D’ailleurs depuis ces deux régions, vos appels, SMS et MMS sont illimités vers la France, comme lorsque vous êtes en métropole. Pour 6,99 €, seulement, il s’agit d’une très bonne affaire.