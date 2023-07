Forfait sans engagement : 40 Go à 9,99 €/mois avec B&You et RED by SFR

En ce moment, B&You (Bouygues Telecom) et RED by SFR vous réservent une belle surprise avec leurs forfaits sans engagement 40 Go à seulement 9,99 €/mois. Au premier abord, ces offres peuvent sembler similaires, mais détrompez-vous ! Quelques subtilités les distinguent. Voici tous les détails de ces deux forfaits mobile pour vous aider à faire votre choix.

B&You 40Go en série spéciale à seulement 9,99 € par mois !

L’heure de faire des bonnes affaires a sonné avec ce forfait sans engagement ni condition de durée. Avec 40 Go de données, vous aurez de quoi surfer en toute liberté sur le réseau 4G ultra performant de Bouygues Telecom. Vous profiterez également des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, dans les DOM et l'UE. Et en plus, vous disposez de 14 Go utilisables en UE et DOM pour vous accompagner lors de vos escapades à l'étranger.

Pour ceux qui veulent explorer les horizons de la 5G, une option s'offre à vous : l'option Service MAX à seulement 4 € par mois. En souscrivant à cette option, vous aurez accès à la 5G ainsi qu'à plus de 70 chaînes avec l’application B.tv. Vous bénéficiez également de l'Assistance+ pour une tranquillité d'esprit absolue.

Et ce n'est pas tout ! En souscrivant à cette offre dès maintenant, vous bénéficiez d'un avantage exclusif : la carte SIM triple découpe est exceptionnellement proposée à seulement 1 € au lieu de son tarif habituel de 10 €, soit une économie de 9 € directement dans votre poche !

Un forfait sans engagement pour moins de 10€ chez RED by SFR

Changer de forfait mobile est devenu tellement simple de nos jours avec les forfaits sans engagement ! RED by SFR vous offre une nouvelle opportunité d'économiser avec son forfait 40 Go à 9,99€ par mois. Bien sur, il existe des offres avec encore plus de gigas pour ceux qui regardent beaucoup de films et séries en haute définition sur leur smartphone. Cependant, si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile qui vous permet de surfer en toute liberté sur le réseau SFR, d'écouter de la musique en streaming et de passer des appels vidéo, ce forfait couvrira largement vos besoins.

Voici les fonctionnalités de base du forfait 40 Go RED by SFR :

40 Go de data utilisables en France métropolitaine ;

; les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE ;

en France et depuis l’UE ; 10 Go de données utilisables depuis l’Europe et les DOM.

Pour enrichir l’abonnement, RED by SFR vous offre plusieurs options payantes. Par exemple, vous pouvez profiter de la 5G pour 3€ de plus par mois, Il existe également une option internationale à 5€ par mois qui vous offre 30 Go d'internet en UE et dans les DOM (dont 20 Go utilisables en Suisse, en Andorre, aux USA ou bien au Canada) au lieu de 10 Go par mois.