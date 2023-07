Soldes Google Pixel 6a : Obtenez cet excellent rapport qualité-prix de Google pour seulement 323€ chez ce vendeur français !

Le Google Pixel 6a est un smartphone milieu de gamme sorti par Google en 2022. Cette version compacte du Pixel 6 est une vraie réussite grâce à un rapport qualité-prix optimal et de très bonnes performances en photographie. Comme la totalité des derniers smartphones Google, le Pixel 6a est équipé d'une puce Google Tensor qui transforme vraiment l’expérience utilisateur et surtout qui permet au Pixel 6a d'avoir un traitement d'image incroyable sur ses photos. Le Pixel 6a est fluide, performant, 5G et possède aussi une belle autonomie. Sorti au prix de 459€, on disait déjà qu'il était un excellent rapport qualité-prix dans notre test en 2022. Aujourd'hui, il est à seulement 323€ chez Cdiscount, un excellent prix pour ce smartphone qui saura vous satisfaire grâce à sa polyvalence, ses capacités en photo et son prix !

Fiche technique du Google Pixel 6a

Écran : Écran AMOLED de 6,1 pouces avec résolution Full HD+, 90hz

: Écran AMOLED de 6,1 pouces avec résolution Full HD+, 90hz Processeur : Google Tensor

: Google Tensor Mémoire : 6 Go de RAM

: 6 Go de RAM Stockage : 128Go

: 128Go Appareil photo : Double capteur arrière 12,2 MP + 12 MP, capteur frontal 8 MP

: Double capteur arrière 12,2 MP + 12 MP, capteur frontal 8 MP Batterie : Batterie de 4400 mAh charge rapide 18W

Le format compact du Pixel 6a est appréciable et Google à su concentrer des composants de qualité dans ce smartphone au design qui ne laisse pas indifférent. C'est un smartphone puissant grâce à sa puce Google Tensor accompagnée de 6Go de RAM. Son double capteur arrière n'est pas impressionnant sur le papier mais c'est au niveau du traitement de l'image que tout ce joue. C'est l'un des meilleurs photophones de sa catégorie. Sa grosse batterie est également un point fort mais ce smartphone ne profite pas d'une charge vraiment rapide.

Soldes Google Pixel 6a : Cdiscount casse les prix pour les soldes !

Le Google Pixel 6a sorti à 459€ l'année dernière est à 323€ chez Cdiscount actuellement. Un excellent prix accompagné d'une bonne qualité de service. La livraison est gratuite, le smartphone est garanti 2 ans et un antivirus est offert durant 1 an. Pour ceux ayant la carte Cdiscount, vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois et de bénéficier d'un cashback.