Samsung Galaxy A34 5G: Cet excellent milieu de gamme est à moins de 260€ pour les soldes chez Amazon avant les Prime Days !

Le Samsung Galaxy A34 5G est un smartphone milieu de gamme sorti par Samsung en 2023. Il a la lourde tâche de remplacer le Galaxy A33, smartphone très populaire de Samsung. Populaire pourquoi ? Tout simplement par ce que c'est un excellent rapport qualité-prix ! Sorti à 399€, le Galaxy A34 possède un très bel écran AMOLED de 6,6 pouces, une puce puissante accompagnée de 6Go de RAM, un bon triple capteur photo arrière et une batterie de 5000 mAh. Bref, c'est vraiment tout ce que l'on attend d'un smartphone Samsung à ce prix. Aujourd'hui, il est à moins de 260€ chez Amazon, un excellente affaire compte tenu de la récence et des capacités de ce téléphone !

Caractéristiques du Samsung Galaxy A34

Écran : Super AMOLED 120hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120hz, de 6,6 pouces Processeur : Mediatek Dimensity 1080

Mediatek Dimensity 1080 Mémoire RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Le Samsung Galaxy A34 est le symbole parfait d'équilibre. Bon écran, bonne autonomie, bons capteurs photos et une bonne puissance. Rien à dire de plus, pour un budget de moins de 300€ difficile de trouver mieux surtout avec un aussi grand écran ! Ce ne sera pas une machine de guerre mais il reste fluide et agréable au quotidien comme Sylvain l'atteste dans notre test complet du Galaxy A34.

Soldes Galaxy A34 5G : Amazon casse encore le prix de cet excellent rapport qualité-prix

Sorti au prix de 399€, voir le Galaxy A34 à moins de 260€ si peu de temps après son lancement, c'est une vraie opportunité ! Si votre budget est en dessous de 300€ vous pouvez y aller les yeux fermés !