Google Pixel 7 maintenant moins cher que le Pixel 7a ! Profitez des soldes chez Fnac et obtenez le pour moins de 500 euros !

Le Google Pixel 7 est un smartphone haut de gamme sorti par Google en 2022. Il vient récemment d'être rejoint par son "petit frère" le Google Pixel 7a, un smartphone plus compact et accessible que le 7 et 7 Pro. Pourtant, il est possible de trouver le Google Pixel 7 moins cher que sa version compacte. Il est vrai que le Pixel 7a est une vraie réussite, mais le Pixel 7 bénéficie d'une finition haut de gamme et de divers avantages. D'autant plus que désormais, son prix est inférieur à celui du Pixel 7a, c'est donc LA bonne affaire du moment chez Google ! Profitez des soldes chez Fnac pour vous offrir le Pixel 7 pour seulement 499€ contre 599€ habituellement !

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

Processeur : Google Tensor 2

RAM : 8 Go

Stockage : Options de stockage de 128 Go et 256 Go

Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Pourquoi le Pixel 7 est un meilleur choix que le Pixel 7a ?

Il est moins cher certes mais il le surpasse sur plusieurs points. Le Pixel 7 possède un écran plus grand, 6,3 pouces contre 6,1 pour le 7a. Son écran est plus résistant aussi, Corning Gorilla glass contre Glass 3. Le 7 possède une batterie un peu plus grande qui se recharge aussi plus vite. Au niveau de la photo, c'est également le Pixel 7 qui est le plus performant. Selon DxoMark, le Pixel 7 est noté 140 contre 133 pour le Pixel 7a. Voici pourquoi le Pixel 7 est meilleur objectivement. Par contre le format compact et les coloris peuvent peut-être vous convenir davantage, c'est une question de goût après tout ! Puis le Google Pixel 7a est tout de même plus récent et sera donc mis à jour plus longtemps.

Le Google Pixel 7 est sorti à 649€ l'année dernière. Aujourd'hui, il passe à 499€ chez ce marchand Fnac, une excellente offre pour ce rapport qualité-prix presque imbattable !