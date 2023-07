Samsung Galaxy S23 Ultra : Le meilleur smartphone de 2023 profite de 30% de réduction et d'un code promo chez ce marchand français !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra tombe à son prix le plus bas depuis sa sortie ! Le roi des smartphones profite de 30% de réduction et d'un code réduction chez un marchand français, découvrez vite cette promotion incroyable !

Le Galaxy S23 Ultra est un smartphone (ultra) haut de gamme sorti par Samsung en début d'année 2023. C'est tout simplement le meilleur smartphone Samsung actuellement et également un des meilleurs smartphones de l'année, si ce n'est le meilleur ! En effet, le Samsung Galaxy S23 Ultra profite du meilleur de la technologie de Samsung, sa fiche technique est tout simplement incroyable. Son écran AMOLED QHD+ de 6,8 pouces est impressionnant, il possède la puce la plus puissante du moment, la Snapdragon 8 Gen 2, 4 capteurs photos d'une immense qualité et une très bonne autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh. Sorti à 1419€, le S23 Ultra fait un carton chez les fans de technologie à la recherche du meilleur smartphone possible. Mais actuellement, il est possible de réaliser de très grosses économies sur ce smartphone incroyable. Il est disponible pour 938,99€ chez Pandatown, un marchand français noté 4,5/5 sur Rakuten. De plus, un code promo de 12€ est disponible avec le code PAN12400 !

Fiche technique Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 Go / 16 Go LPDDR5

: 12 Go / 16 Go LPDDR5 Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

: 256 Go / 512 Go / 1 To Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Il n'existe pas de smartphone pouvant le résister ! Le S23 Ultra est tout simplement une réussite totale comme l'affirmait Sylvain, lors de notre test complet du S23 Ultra. Photo, Gaming, qualité de l'écran, fluidité, autonomie ce smartphone possède tout ce qu'il faut pour répondra à vos besoins.

Promo Samsung Galaxy S23 Ultra : Un code promo et 30% de réduction sur le roi des smartphones

Il était rare avant les soldes de trouver le S23 Ultra à moins de 1000€, mais certains marchands cassent les prix en ce moment ! C'est le cas de notre marchand français Pandatown qui passe le S23 Ultra à 938,99€ au lieu de 1419€ ! De plus, grâce au code PAN12400 ce sont 12€ supplémentaires de réduction, donc le S23 Ultra est à 924€ seulement ! Encore plus ? Avec le Club R, ce sont 46,95€ de bons d'achats offerts après la commande de votre S23 Ultra. La livraison est rapide et le smartphone profite de 2 ans de garantie !