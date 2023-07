Samsung Galaxy S21 FE 5G : Il passe à moins de 400€ chez ce marchand grâce à ce code promo, un prix exceptionnel pour ce smartphone haut de gamme !

Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone haut de gamme sorti en début d'année 2022. Ce smartphone Samsung est la "Fan Edition" du Galaxy S21, il reprend son design mais avec des caractéristiques bien différentes. Il possède une très belle fiche technique avec un écran de 6,4 pouces AMOLED très réussi, une puce Snapdragon 888 puissante, des capteurs photo polyvalents et une batterie de 4500 mAh. Sorti au prix de 759€, ce smartphone haut de gamme est une belle réussite de Samsung. Aujourd'hui, son prix s'est complètement effondré, il est disponible à moins de 400€ ! Chez Rakuten, il est à 379€ avec le code promo 1TU10180, un excellent prix compte tenu de ses performances.

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE : un véritable haut de gamme

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm RAM : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage : 128 Go / 256 Go

: 128 Go / 256 Go Caméra arrière : Triple capteur 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 12 MP, f/2.2, ultra grand-angle 8 MP, f/2.4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS

: Triple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 4,5 W

Le Samsung Galaxy S21 FE a bénéficié d'une attention toute particulière de la part de Samsung. Il était difficile de succéder au S20 FE qui est une belle réussite de Samsung, mais le pari est réussi. Son écran est d'une très bonne qualité : dalle AMOLED, 120hz, bonne luminosité. Sa puce Snapdragon 888 associée à 6Go de RAM lui permet d'être fluide et rapide. Son triple capteur photo arrière est de bonne qualité et son capteur avant de 32 MP sera parfait pour vos selfies. De plus, c'est un Samsung qui possède une très belle autonomie grâce à sa batterie de 4500 mAh.

Soldes Samsung Galaxy S21 FE : Rakuten casse son prix et le fait passer à 379€ avec ce code promo !

Le Samsung Galaxy S21 FE est actuellement à 379€ chez Rakuten. Un prix très bas pour un smartphone aussi performant. Sorti à 759€, c'est un excellent prix pour un smartphone n'ayant qu'un an d'ancienneté dans un état neuf. De plus, avec le Club R, bénéficiez de 31,12€ en bon d'achat après la commande de votre smartphone, parfait pour vous acheter une coque par la suite !

Ce smartphone est une version américaine compatible avec les opérateurs français, une seule carte SIM peut-être utilisée.