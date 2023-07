Nothing Phone (2): ce smartphone haut de gamme tant attendu est enfin en précommande à 729 € chez Boulanger avec des écouteurs Ear (stick) offerts !

Le Phone (2) de Nothing est désormais en précommande chez Boulanger ! Ce téléphone haut de gamme, mais aussi haut en couleur, est enfin disponible et avec des écouteurs Ear (stick) d’une valeur de plus de 100 € pour couronner le tout ! Une très bonne nouvelle qui ravira les fans de la marque anglaise.

Le Nothing Phone (2) est un smartphone haut de gamme créé suite au succès de l'excellent Nothing Phone (1) du constructeur Nothing. Ce smartphone à l’allure futuriste possède un design tout simplement magnifique grâce à une coque transparente qui laisse apercevoir toute la technologie qu’il renferme. Et on peut dire que si Nothing n’a pas peur d’exposer au grand jour les rouages de sa machine de guerre, c’est parce qu'il n’y a que du bon ! L’appareil est équipé d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 doublé d’une GPU Adreno 730 et 12 Go de RAM. Il embarque également un double capteur photo deux fois 50 Mégapixels et est alimenté par une batterie de 4700 mAh ! Cependant, l’argument principal de cette précommande sont les Ear (stick) offert lors de cet achat !

Fiche technique du Nothing Phone (2)

Écran : Écran LTPO OLED de 6,7 pouces, résolution Full HD+

Écran LTPO OLED de 6,7 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 256 Go

256 Go Caméra principale : Double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle (50 MP)

Double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle (50 MP) Batterie : 4700mAh avec 45W, charge sans fil et charge

Le Nothing Phone (2) est d’une grande polyvalence, rapide, puissant, avec un écran magnifique, et un appareil photo véritablement performant qui vous permet de filmer en 4K. Son design est bien sûr un atout, ainsi que sa batterie qui lui donne une autonomie longue durée.

Profitez jusqu'au 20 juillet seulement du Nothing Phone (2) avec des Ear (Stick offerts !)

Nothing pro (2) : des écouteurs sans fils Ear (sticks) à plus de 100 € offerts avec votre nouveau téléphone

Affiché en précommande à 729 € sur Boulanger, grâce à cet achat un autre appareil de la marque Nothing est offert gratuitement, des Ear (stick). Il s'agit d'écouteurs dont la sortie est prévue au même moment que le Nothing Phone (2). Le prix de ces appareils audios est de 119 € ! Boulanger vous offres donc 119 € sur votre précommande ! Côté performance, on a affaire à du matériel Bluetooth qui affiche une fiche technique solide. Les écouteurs sont légers et rendent un son clair tout autant que précis, avec en plus un égaliseur avancé pour les audiophiles et une technologie de réduction du bruit.

Les précommandes sont disponibles jusqu’au 20 Juillet sur Boulanger, afin de profiter de leur service de retrait en magasin ou de livraison à domicile. En commandant sur Boulanger, une garantie de 2 ans est en plus applicable sur votre appareil, de quoi protéger votre investissement sur le long terme !