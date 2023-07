Offre exceptionnelle : un forfait mobile 20 Go à 5,99 € sans engagement et sans prix qui change après un an !

C'est le moment de changer de forfait mobile et de faire de belles économies avec les offres de l'été proposée par Cdiscount Mobile. Cet opérateur Low Cost sur le réseau Bouygues Telecom affiche actuellement quatre forfaits sans engagement en promotion dont la série limitée 30Go à seulement 6.99€ par mois, même après un an. On vous les présente dans la suite de cet article

Ce forfait sans engagement avec 20Go est à seulement 5.99€ par mois

Le forfait mobile le moins cher de Cdiscount Mobile contient une enveloppe Web de 20Go ainsi que les communications illimitées. Cette offre mobile sans engagement profite en effet d'une remise mensuelle de 4€ par mois et pas seulement la première année. Avec cette réduction, vous ne paierez plus que 5.99€ par mois et bénéficierez de nombreux avantages. En craquant pour ce forfait pas cher, vous pourrez naviguer sur net jusqu'à hauteur de 20Go par mois en France et disposerez des appels, SMS et MMS illimités. Si vous prévoyez de voyager cet été en Europe et DOM, cet abonnement vous accompagne depuis ces destinations avec 10Go d'internet et l'illimité pour vos appels, SMS et MMS.

Besoin de plus de data ? Cdiscount Mobile propose deux autres bons plans à moins de 10€

Si vous pensez utiliser plus de 20Go, Cdiscount Mobile a deux autres solutions pour vous et à prix canon. Vous pourrez en effet choisir de bénéficier de 80Go ou encore de 100go de données mobiles pour moins de 10€ par mois.Ces deux forfaits mobiles en promotion vous permettront aussi d'appeler et d'échanger des SMS et MMS sans limite que vous soyez en France ou en Europe et DOM. Pour ce qui est de la data, vous pourrez donc profiter de 80Go en métropole et 9Go en UE et DOM pour seulement 8.99€ par mois ou encore 100Go dans l'hexagone et 13Go depuis l'UE et DOM pour 9.99€ par mois. Sans engagement, vous pourrez à tout moment changer d'opérateur mobile ou d'offre sans aucuns frais. Autre promo avec le forfait 100Go uniquement, la carte SIM facturée 10€ passe à 1€.

Passez à la 5G de Bouygues Telecom avec cette offre canon signée Cdiscount Mobile

Vous voulez profiter de la 5G de Bouygues Telecom sans mettre la main au portefeuille, cette offre mobile 5G est faite pour vous. Cdiscount Mobile commercialise actuellement un abonnement de téléphone avec 150Go de 4G/5G à seulement 12.99€ par mois, c'est l'une des meilleures offres du marché pour passer à la vitesse supérieure sans se ruiner. Par ailleurs ce forfait 5G comprend les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Vous profiterez également de ces options de communications depuis 38 destinations incluses (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège +t 8 destinations en Outre-mer) et 19Go d''internet. Autre point fort, la carte SIM est facturée à seulement 1€ avec cette offre mobile.